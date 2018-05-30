Китайцы сделали свой Lamborghini Urus, но посимпатичнее. И дешевле 1 млн руб.

Китайцы продолжают удивлять мир своими подделками. Фирма Huansu Auto (Huansu переводится как «волшебная скорость»), принадлежащая концерну BAIC, собирается выпустить новый кроссовер, который, судя по изображениям в CarsNewsChina, станет копией кроссовера Lamborghini Urus.

У китайского «Уруса» будет чуть-чуть другая «морда» и фонари. «К счастью, Huansu Auto не скопировал ужасное заднее крыло «Уруса». Они сделали его более симпатичным! Но скопировали большую часть всего остального, включая дизайн колёс», – отмечается в публикации. Мотор у «китайца» – 1,5-литровый бензиновый мощностью 150 л.с., салон пяти- и семиместный. Дебют намечен на начало июля. Как ожидается, цены на модель будут начинаться от 100 тысяч юаней (чуть больше 975 тысяч рублей).

Напомним, Urus – первый кроссовер Lamborghini – имеет 4,0-литровый бензиновый агрегат V8 с двумя турбинами мощностью 650 л.с. Салона два – пятиместный с цельным диваном на втором ряду и четырёхместный с двумя раздельными креслами сзади. Цены на автомобиль начинаются примерно от 200 тысяч евро (от 14 – 15 миллионов рублей).

Напомним, в мае китайцы прославились парой других копий – Bugatti (не требующей прав) и Lamborghini за 300 тысяч рублей. Компания Landwind выпускает компактный кроссовер, являющийся клоном Range Rover Evoque, а Changan – копию Land Rover Discovery четвёртого поколения.