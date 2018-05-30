Еще
20:58 30.05.2018
Пришлите свою новость!
20:45
«Репортеры без границ» выразили негодование провокацией СБУ со «смертью Бабченко»
19:58
Акция памяти Бабченко у Соловецкого камня превратилась в праздник
19:45
Китайцы сделали свой Lamborghini Urus, но посимпатичнее. И дешевле 1 млн руб.
19:43
«Фонтанка» за 60 секунд — 30 мая
19:40
СБУ показала видео задержания заказчика «убийства» Бабченко
19:33
КС защитил «обрусевших» мигрантов
19:27
Порошенко поблагодарил СБУ и повелел приставить охрану к Бабченко
19:15
Нарушителей ПДД в Петербурге «ловят» трамваи
19:10
Президент и премьер Болгарии извинились перед РФ за сорванный «Южный поток»
18:59
Сергей Широков покидает СКА
18:54
Главу финского МИДа раскритиковали за участие в демонстрации против абортов
18:49
"Воскресший" Бабченко: За меня давали 40 тысяч долларов, я неплохо стою
18:43
Зампред КИО Александр Семчуков покидает ведомство
18:33
СКА заключил новый контракт с Плотниковым на 4 года
18:19
Захарова ответила на инсценировку убийства Аркадия Бабченко
18:11
ДТП-«анекдот» на Наличной: «Рендж Ровер» ехал в сервис, а «Ленд Ровер» из него
17:54
Кортеж «Кортежей» показала среди игрушек и платьев девочка-блогер
17:49
ФАС России нашла виноватых в подорожании бензина
17:44
Интерпол не выдавал ордера на арест Браудера
17:39
Запертые в туалете электрички «зайцы» довели контролера до суда
17:29
Матвиенко высказалась за запрет продажи алкоголя в музеях
17:25
СБУ: Аркадий Бабченко жив
17:15
Ночью на КАД закроют съезды на соседних развязках
17:10
3 млн евро из изъятого у полковника Захарченко пропали при перевозке
17:04
В ООН просят Украину основательно расследовать убийство Бабченко
17:00
Пулково увеличил пассажиропоток на 10%
16:56
«Газпром» признал проблему с обысками из-за Украины
16:50
МВД разбирается с сообщениями о готовящихся терактах на Крымском мосту
16:42
Браудер: Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими
16:38
«Фонтанка» возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ в Петербурге и области
16:35
В ЦПКиО снова будут контактировать
16:30
Детей, застрявших в автобусах на Выборгском шоссе, отправили в лагерь
16:24
На юго-западе Петербурга разбилась молодая женщина
16:20
Tesla попала в новое ДТП, теперь с полицией
16:16
Петербуржцев приглашают на благотворительный марафон на Крестовский остров
16:12
Финские учёные: Протеиновая диета опасна для жизни
16:00
Амурскую область Путин доверил Орлову
15:53
БДТ ведёт мирные переговоры с американским художником
15:47
Провести «настоящее расследование» убийства Аркадия Бабченко призывает Союз журналистов СПб и ЛО
15:42
«Мостом глупости» занялся Албин. Он дал три дня
15:38
Путин доверил Алтай Томенко
15:34
Крюков канал не выдержал испытаний теплосети
15:26
Шатов возвращается в "Зенит" из Краснодара"
15:16
В Кронштадте во время подготовки к параду ВМФ нашли мину
15:12
В ЗакСе хотят запретить гражданам без юридического образования быть защитниками в суде
15:11
Посольство России в Великобритании оценило комментарий врачей по "делу Скрипалей"
15:00
В швейцарском офисе «Газпрома» произвели опись имущества из-за иска Украины
14:55
Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля
14:50
Полиция застрелила двух оленей в центре Хельсинки
14:37
Песков об убийстве Бабченко: Украина русофобски сотрясает воздух
14:29
Смольный пригласил полицию для повторного сноса кафе на Рубинштейна
14:25
Матвиенко: Россия поможет семье убитого Бабченко
14:21
На Малой Посадской появится мемориальная доска Гранину
14:20
СМИ: "Уфа" получила 500 тысяч евро за уход Семака
14:12
На «Удельную» вернули пассажиров
14:08
Под Петербургом "Панцири" и системы РЭБ сбивают и сажают вражеские беспилотники
14:04
В Петербурге детские автобусы 4 часа не могут уехать в лагерь из-за неправильно оформленных документов
13:56
Агент Ломбертса: Николас согласится даже на скамейку запасных "Зенита" при Семаке
13:53
В Приморский район вернули свет
13:45
Градозащита сообщила о пожаре в усадьбе Орловых-Денисовых
13:41
В Петербурге похолодает, в области ждут ночные заморозки
13:32
Агент Паредеса подтвердил переговоры "Зенита" и "Наполи" по переходу игрока
13:25
Telegram рассказал о блокировке в App Store
13:21
«Удельную» проверяют на взрывоопасность
13:00
Под Читой скорая перевернулась, ударив мотоцикл, и попала под тягач. Есть жертвы
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
30.05.2018 19:10

Президент и премьер Болгарии извинились перед РФ за сорванный «Южный поток»

Власти Болгарии извинились перед Россией за срыв проекта газопровода «Южный поток». Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Бойко Борисов во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве 30 мая. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

«Президент Болгарии (Румен Радаев. — Прим. ред.) извинился за срыв "Южного потока": "Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает". Путин: "Меня смущают разговоры — кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить"», — написал он.

 

 

Путин отметил, что Россия и Болгария сожалеют из-за срыва реализации проекта, однако попробуют «зайти с другой стороны — через Турцию ("Турецкий поток". — Прим. ред.). Президент России уточнил, что общие потери «Газпрома» из-за отказа от газопровода из России в Болгарию составили около 800 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

«Мы сожалеем. Я так понимаю и вижу это — болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта "Южный поток", потому что, и никто в этом не сомневается, его реализация была бы очень выгодна Болгарии», — добавил Путин.

Ранее Румен Радев 21 мая выступил за строительство нового газопровода, который соединил бы Россию и его страну через Черное море, и предложил назвать его «Болгарским потоком». Эту идею он обсуждал во время двухдневного визита в Россию. Радев сначала побывал у премьера Дмитрия Медведева в Москве, затем у Путина в Сочи.

В настоящее время по дну Черного моря из России в Турцию проложена первая нитка газопровода «Турецкий поток», который заменил «Южный поток». Строительство велось с мая 2017 года.

«Южный поток» — нереализованный проект газопровода, который должен был пройти по дну Черного моря из России в Болгарию и далее в Европу. Строительство началось в 2012 году. Однако в конце 2014 года из-за неконструктивной позиции Евросоюза Россия объявила о прекращении работы над проектом.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.05.2018 12:18

Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть

В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
ГК «ЦДС»
29.05.2018 12:02

Группа ЦДС заключила соглашение со стратегическим партнером на ПМЭФ

Группа ЦДС заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев в рамках Петербургского международного экономического форума
«Платформа ОФД»
28.05.2018 11:30

Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет

До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Президент и премьер Болгарии извинились перед РФ за сорванный «Южный поток»
ФАС России нашла виноватых в подорожании бензина
Интерпол не выдавал ордера на арест Браудера
Пулково увеличил пассажиропоток на 10%
«Газпром» признал проблему с обысками из-за Украины
В швейцарском офисе «Газпрома» произвели опись имущества из-за иска Украины
Минтранс аннулировал лётный сертификат "Саратовских авиалиний"
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил выручку, но показал убыток
В Петербурге банкротят «корпорацию Роснефтегаз», которой руководит близкий родственник экс-прокурора Ямала
СМИ: Минфин США позволит Дерипаске оставить 40 процентов в En+
Стартапам дадут по бесплатному сайту
Догнать и перегнать Суэц: как будут развивать Северный морской путь
Владимир Верхошинский : Через 5 лет мы не узнаем банковскую систему
От сказок Пушкина до коньков Харламова: восемь "Диснейлендов" для Петербурга
Первый день форума: лекарство от тревоги или фуфломицин
Импортозаместить Booking.com
Что не так с йогином из Индии, который станет звездой ПМЭФ-2018
Ванильный и брутальный
«Питер» ищет деньги на Апраксин двор
Разгонит ли бензин инфляцию
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Акция памяти Бабченко у Соловецкого камня превратилась в праздник

фото с сайта instagram.com, пользователь sergey.khromchenko

Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля

Автор: Вячеслав Заусаев/"ДТП и ЧП"

Движение по Фонтанке перекрыл «портал в ад»

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.05.2018 12:18
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть
В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
ГК «ЦДС»
29.05.2018 12:02
Группа ЦДС заключила соглашение со стратегическим партнером на ПМЭФ
Группа ЦДС заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев в рамках Петербургского международного экономического форума
«Платформа ОФД»
28.05.2018 11:30
Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет
До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16
Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли
24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
ГК «Эталон»
21.05.2018 11:26
Директор по правовым вопросам ГК «Эталон» рассказала о влиянии поправок в 214-ФЗ
17 мая в рамках Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ) – уникальной международной площадки, объединяющей ведущих специалистов в области права, состоялась дискуссионная сессия ДОМ.РФ, посвященная новым тенденциям финансирования жилищного строительства и ипотечного кредитования
Фотобанк авиакомпании "Победа"
17.05.2018 18:46
Аналитики: Лоукостер «Победа» стоит 600 млн долларов
Стоимость авиакомпании «Победа» за три года выросла в 12 раз – до 600 млн долларов, оценила американская консалтинговая компания Bain & Company. Об этом в интервью ТАСС рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», дочерней компанией которого является «Победа».
Группа компаний «ЦДС»
16.05.2018 12:58
Группа ЦДС за возрождение традиций благотворительности
Группа ЦДС награждена призом ассоциации «Большая Медведица» по итогам 2016-2017 годов в номинации «Организация-спонсор»
СК «Полис Групп»
14.05.2018 17:43
В продаже новый дом в ЖК «Краски лета»
Компания «Полис Групп» открывает продажи квартир в новом доме 5-й очереди ЖК «Краски лета»
СК «Полис Групп»
08.05.2018 16:52
СК «Полис Групп» - лидер по вводу жилья в Ленобласти
Компания «Полис Групп» на первом месте по вводу жилья в Ленобласти
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.05.2018 15:59
Банк «Санкт-Петербург» получил награду за Visa Platinum Business в России
На Четвертом региональном форуме Visa в Ереване Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России, вручила Банку «Санкт-Петербург» грамоту за первый запуск продукта Visa Platinum Business в России
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.