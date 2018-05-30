Президент и премьер Болгарии извинились перед РФ за сорванный «Южный поток»

Власти Болгарии извинились перед Россией за срыв проекта газопровода «Южный поток». Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Бойко Борисов во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве 30 мая. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

«Президент Болгарии (Румен Радаев. — Прим. ред.) извинился за срыв "Южного потока": "Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает". Путин: "Меня смущают разговоры — кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить"», — написал он.

Президент Болгарии извинился за срыв «Южного потока»: Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает.

Путин: Меня смущают разговоры – кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить pic.twitter.com/UYWJF6HTOp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 мая 2018 г.

Путин отметил, что Россия и Болгария сожалеют из-за срыва реализации проекта, однако попробуют «зайти с другой стороны — через Турцию ("Турецкий поток". — Прим. ред.). Президент России уточнил, что общие потери «Газпрома» из-за отказа от газопровода из России в Болгарию составили около 800 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

«Мы сожалеем. Я так понимаю и вижу это — болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта "Южный поток", потому что, и никто в этом не сомневается, его реализация была бы очень выгодна Болгарии», — добавил Путин.

Ранее Румен Радев 21 мая выступил за строительство нового газопровода, который соединил бы Россию и его страну через Черное море, и предложил назвать его «Болгарским потоком». Эту идею он обсуждал во время двухдневного визита в Россию. Радев сначала побывал у премьера Дмитрия Медведева в Москве, затем у Путина в Сочи.

В настоящее время по дну Черного моря из России в Турцию проложена первая нитка газопровода «Турецкий поток», который заменил «Южный поток». Строительство велось с мая 2017 года.

«Южный поток» — нереализованный проект газопровода, который должен был пройти по дну Черного моря из России в Болгарию и далее в Европу. Строительство началось в 2012 году. Однако в конце 2014 года из-за неконструктивной позиции Евросоюза Россия объявила о прекращении работы над проектом.