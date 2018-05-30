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30.05.2018 19:51

Стартапам дадут по бесплатному сайту

Смольный с 1 июня раздаст стартаперам 100 бесплатных сайтов. На всех, понятно, не хватит. Но имитация деятельности - налицо.
Стартапам дадут по бесплатному сайту
коллаж "Фонтанки"

Городской Центр развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) выделил 680 тысяч рублей на создание 100 сайтов для малого бизнеса. Деньги освоит IT-компания «Вебдом», а ЦРПП бесплатно раздаст сайты желающим. Правда, сами бизнесмены говорят, что предпочли бы более реальную поддержку – например, чтобы профильный комитет привел в порядок рассылку своих новостей. 

Получить бесплатный сайт смогут первые 100 компаний, которые подадут заявку на сайте ЦРПП, им на выбор предложат либо сайт-визитку, либо сайт-каталог, если компания продает какие-то товары. Доменное имя бизнесмены смогут выбрать сами, хостинг город оплатит им на год, а продлевать работу сайта придется за свой счет. В программу могут попасть стартапы, а также предприятия легкой промышленности, социальные предприниматели и ремесленники – у них стаж работы может быть любой. 

«Выписок из банков или каких-то гарантий мы не требуем, но планируем поддерживать связь с участниками и по их отзывам через год решить, продолжать программу или нет», — говорит директор ЦРПП Лев Кузнецов. «Предприниматели смогут участвовать в выборе дизайна, составлять свое небольшое техзадание, при разработке учтут фирменный стиль», — говорит чиновник. Отбор участников проекта стартует 1 июня.

Капля в море

ЦРПП, в недрах которого родилась идея поддержать стартаперов сайтами, подчиняется смольнинскому Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка. На реализацию программы из бюджета комитета выделено 680 тысяч рублей, то есть один сайт обойдется в среднем в 6800 рублей. По данным портала госзакупок, с конца мая 2017 года ЦРПП потратил на организацию юридических и финансовых консультаций, обучающие мероприятий и прочие меры поддержки малого бизнеса более 150 млн рублей. Субсидии по линии Комитета по развитию предпринимательства каждый год получают несколько десятков компаний, при том что, по данным Петростата, в Петербурге сейчас 20 тысяч малых предприятий, а микробизнесов — более 300 тысяч. 

Кузнецов поясняет, что на консультациях предприниматели часто спрашивают, как подступиться к разработке сайта, просят посоветовать недорогого разработчика, так и родилась идея раздать интернет-страницы бесплатно. Победителем тендера ЦРПП стало ООО «Вебдом». Любопытно, что при обилии в городе компаний, специализирующихся на такого рода услугах, участников было всего два. Впрочем, опрошенных «Фонтанкой» игроков IT-рынка это не удивило. Создатель ресурса ugonamnet.ru Борис Горлин так прокомментировал низкий интерес айтишников к проекту ЦРПП: «Разработкой продуктов для государственных органов занимается  узкий круг компаний, которые всегда успешно выигрывают такие тендеры и очень этим гордятся. Кстати, часто программы поддержки предпринимателей, подобные этой, используются как способ расплатиться с подрядчиком за какие-то другие дополнительные услуги. Понятно, что в большинстве своем стартаперы не нуждаются ни в каких бесплатных сайтах и сами прекрасно справляются с продвижением».

«Большинство госзакупок, которые мы рассматривали, имели очень абстрактное техническое задание и недостижимо маленькие сроки, что в свою очередь несет серьезные риски для исполнителя. Я предполагаю, что это может быть связано либо с некомпетентностью заказчика, либо с тем, что исполнитель уже есть», – считает Евгений Соловьев, владелец компании «Кредо» (специализируется на разработке сайтов).    

По данным СПАРК, ООО «Вебдом» принадлежит Дмитрию Ермолаеву, Евгению Вологжанину и Максиму Галатову, выручка компании — 18 млн рублей в год. Фирма действительно часто участвует в госзакупках: в 2014 году она разработала по заказу Смольного портал «Инновационный Санкт-Петербург», в 2015-м модернизировала систему управления для МФЦ Пензенской области. Коммерческий директор «Вебдома» Вадим Галатов утверждает, что экономическая целесообразность у проекта ЦРПП все же есть, а в тендере компания решила поучаствовать потому, что несколько лет назад разработала платформу для сборки интернет-магазинов. Благодаря ноу-хау участие программистов и верстальщиков в исполнении будет небольшим, а себестоимость продукта низкой. «Техзадание» компании-льготники будут подавать через электронный опросник. «Можно будет выбрать тип сайта и ввести все остальные данные. Конечно, на рынке каждый такой сайт стоил бы дороже (от 10 тыс. рублей, по данным «Фонтанки»), но мы к тому же планируем на этом расширить клиентскую базу и заработать на допуслугах, которые закажут уже сами компании, а не ЦРПП», – отмечает Вадим Галатов. 

«Какая-то бессмысленная помощь получается»

Что касается предпринимателей, то многие к программе относятся скептически. Андраш Густи, владелец компании по разработке приложений «Бегемот-Бегемот», считает, что разработка сайта для начинающего бизнеса сейчас не составляет особой сложности. «Есть множество конструкторов, которые позволяют создать полноценные сайты буквально в считаные часы с минимальными навыками. Мне сложно представить, для кого это актуально, возможно, для тех бизнесменов, кому совсем не хочется связываться с техникой», — размышляет Густи. Многие ИП работают вообще без сайта, в том числе небольшие интернет-магазины, им для продвижения вполне хватает соцсетей. «Собрать свой сайт на бесплатной платформе – это реально очень просто и доступно каждому. Так что какая-то бессмысленная помощь получается», — продолжает владелица сети кондитерских «Кусочек счастья» Светлана Казновская. По ее мнению, самое полезное, что город мог бы сделать, — наладить обмен информацией с бизнесменами, ведь неплохие программы поддержки есть, но про них никто не знает.

Казновская рассказывает, что к ней в соцсетях регулярно обращаются за советом кондитеры, которые хотят зарегистрировать бизнес, она каждый день отвечает на вопросы, как оформить ИП, как искать помещение, как платить налоги. «Я даже решила организовать вебинар на эту тему, а ведь вся эта информация наверняка есть где-то в городских консультационных центрах. Но я не знаю, куда отправить людей. Я получаю рассылку от комитета поддержки малого бизнеса, но она ужасна – нечитабельна, неинформативна. Пусть они лучше деньги вместо этих сайтов потратят на нормальную рассылку и редакторов», — заключает Казновская. Совладелец мобильного приложения VegCode Николай Дубровский считает, что начинающим компаниям был бы полезен бесплатный коворкинг, а вот без сайта действительно многим можно и обойтись. 

Лев Кузнецов, естественно, с предпринимателями не согласен. «Мы, конечно, в курсе, что есть платформы вроде «Тильды» и «Викс», но очень многие не могут разобраться, как они работают. К тому же есть разработчики, которые сами делают сайт на той же «Тильде» и умудряются брать за это деньги», – говорит эксперт. 

Марина Васильева, для «Фонтанки.ру»


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