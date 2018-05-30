Нападающий Сергей Широков покидает СКА и продолжит карьеру в «Авангарде». 30 мая форвард подписал с омским клубом двухлетний контракт, сообщает официальный сайт питерских армейцев.

Напомним, в СКА Сергей Широков перешел по ходу сезона 2015/16, вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне Сергей Широков провел в составе армейцев 49 матчей в регулярном чемпионате, набрав 41 (19+22) очка. В девяти встречах плей-офф на его счету 4 (1+3) результативных балла.

"Хоккейный клуб СКА благодарит Сергея за игру и желает удачи в дальнейшей карьере", – добавлено в сообщении.