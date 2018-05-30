Нарушителей ПДД в Петербурге «ловят» трамваи

Штраф за нарушение Правил дорожного движения в Санкт-Петербурге можно получить, провинившись перед трамваем. В прямом смысле: в кабинах электротранспорта установлены камеры, которые снимают едущие впереди автомобили. Новый проект трамвая-«контролёра» представило СПб ГУП «Горэлектротранс» 30 мая в рамках профилактического рейда на улице Савушкина, сообщает пресс-служба предприятия.

«Камера, фиксирующая нарушения ПДД перед трамваем, работает в автоматическом режиме, – объясняет помощник директора по безопасности движения Трамвайного парка №5 Дмитрий Хабаров. – Алгоритм простой: автомобилист выехал перед вагоном, камера это зафиксировала, и владелец машины через некоторое время получает так называемое «письмо счастья», то есть штраф за нарушение ПДД».

Сегодняшний рейд состоялся в рамках подготовки транспортного коридора к приёму футбольных болельщиков на чемпионат мира. Главная задача состояла в том, чтобы напомнить автолюбителям о необходимости освободить выделенную полосу для движения трамвая и предоставлять приоритет рельсовому транспорту в рамках ПДД.

В ходе акции с улицы Савушкина было эвакуировано около десятка автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками. В отношении водителя, двигавшегося по выделенной трамвайной полосе, составлен протокол об административном нарушении.