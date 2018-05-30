"Воскресший" Бабченко: За меня давали 40 тысяч долларов, я неплохо стою

Якобы убитый журналист Аркадий Бабченко рассказал, что его «заказали» за 40 тысяч долларов, а в причастности к заказу российских спецслужб убедила показанная СБУ фотография из его паспорта.

Свою речь на пресс-конференции СБУ 30 мая «убитый» накануне Аркадий Бабченко начал с извинений перед сочувствующими и супругой. «Я знаю то тошнотное чувство, тошнотно-блевотное чувство, когда приходится хоронить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя», – покаялся журналист. Потом он перешел к благодарностям, «спасибо» досталось СБУ, которая ему «спасла жизнь». По его словам, в курс дела Бабченко посвятили месяц назад, а всю операцию подготовили за два. Тогда ему показали его документы, фотографию из паспорта и сказали, что его заказали за 40 тысяч долларов. «Я неплохо стою, слушайте!» – оценил журналист. Из предоставленных документов больше всего его впечатлило фото. «И вот фотография, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе... Стало понятно, что информация идет из России, стало понятно, что информация идет из, видимо, государственной службы, потому что добыть эту информацию могли только спецслужбы», – делает выводы Бабченко.

На выполнение заказа, как рассказал «убитый», исполнителям дали три недели. «Подгоняли все-таки, видимо, к Лиге чемпионов, приходилось как-то увиливать, придумывать какие-то отмазки: то я там ногу поломал (я ее, кстати, не ломал), потом пришлось типа куда-то уехать. Это все должно было быть не вчера. То, что вчера произошло, это просто так совпало», – рассказывает о спецоперации Бабченко.

За то время, что он провел в контакте со службой безопасности, журналист наблюдал, как «парни работали, как они рыли носом, как буйволы, пахали». «Преступление завершено и доказано. То есть все улики налицо, и что самое главное – мою жизнь сохранили, за это я, конечно, еще раз благодарю. Но самое главное – предотвращены другие, видимо, более масштабные теракты. Более серьезные, потому что там люди готовились, и готовились серьезно, – доложил о результатах журналист и добавил: – Половина дела сделана, я свою работу выполнил. Я пока еще живой, не дождутся».

Напомним, об убийстве российского журналиста, живущего в Киеве, стало известно накануне, 29 мая. В него якобы стреляли в парадной, по легенде "скончался" Бабченко в машине скорой помощи. К вечеру 30 мая стало известно, что его смерть была инсценировкой.