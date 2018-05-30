Главу финского МИДа раскритиковали за участие в демонстрации против абортов

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время своего официального визита в Канаду принял участие в демонстрации против абортов, что вызвало жёсткую критику в политических кругах Суоми. Об этом 30 мая сообщила финская газета Iltalehti.

«Куда катится мир, если идею защиты жизни приходится защищать. Поэтому я защищаю. В подходящий и неподходящий момент. Источник грязной воды. Может выглядеть хорошо, но на вкус отвратительно», – прокомментировал Сойни в своём блоге референдум в Ирландии о легализации абортов. Там же, в блоге, 12 мая он рассказал, что присоединился к акции движения Pro-Life, которое прошло на улице Оттавы, а на другой день переросло в масштабное шествие. Фотографией с мероприятия поделился в "Твиттере" госсекретарь Сойни.

Позиция бывшего главы «Истинных финнов» по теме абортов и эфтаназии известна давно — будучи лютеранином, Сойни всегда яростно защищал святость жизни. Однако в правительстве осудили участие Сойни в гражданской демонстрации, учитывая, что в это время он находился в деловой командировке. По данным министерства иностранных дел, целью визита было «активизировать диалог по актуальным вопросам внешней политики и политики безопасности и содействовать сотрудничеству между странами», а также обсудить «актуальные проблемы Арктического совета».

Коллеги по министерству отреагировали на высказывание и поведение Сойни и напомнили ему об официальной линии государства и правительства, которые он представляет.

«Мнение Тимо Сони — это не официальная линия Финляндии по поводу абортов. В качестве министра развития я бы увеличил финансирование на поддержку сексуального и репродуктивного здоровья и на права, связанные с репродуктивностью, в том числе на возможности безопасного аборта в развивающихся странах», — заявил министр внутренних дел Мюккянен, который ушёл с поста министра развития и внешней торговли несколько месяцев назад.

«Право на аборт – не вопрос мнения. Это вопрос прав человека», — подчеркнула сменившая Мюккянена Ане-Мари Виролайнен.