Еще
19:02 30.05.2018
Пришлите свою новость!
18:59
Сергей Широков покидает СКА
18:54
Главу финского МИДа раскритиковали за участие в демонстрации против абортов
18:49
"Воскресший" Бабченко: За меня давали 40 тысяч долларов, я неплохо стою
18:43
Зампред КИО Александр Семчуков покидает ведомство
18:33
СКА заключил новый контракт с Плотниковым на 4 года
18:19
Захарова ответила на инсценировку убийства Аркадия Бабченко
18:11
ДТП-«анекдот» на Наличной: «Рендж Ровер» ехал в сервис, а «Ленд Ровер» из него
17:54
Кортеж «Кортежей» показала среди игрушек и платьев девочка-блогер
17:49
ФАС России нашла виноватых в подорожании бензина
17:44
Интерпол не выдавал ордера на арест Браудера
17:39
Запертые в туалете электрички «зайцы» довели контролера до суда
17:29
Матвиенко высказалась за запрет продажи алкоголя в музеях
17:25
СБУ: Аркадий Бабченко жив
17:15
Ночью на КАД закроют съезды на соседних развязках
17:10
3 млн евро из изъятого у полковника Захарченко пропали при перевозке
17:04
В ООН просят Украину основательно расследовать убийство Бабченко
17:00
Пулково увеличил пассажиропоток на 10%
16:56
«Газпром» признал проблему с обысками из-за Украины
16:50
МВД разбирается с сообщениями о готовящихся терактах на Крымском мосту
16:42
Браудер: Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими
16:38
«Фонтанка» возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ в Петербурге и области
16:35
В ЦПКиО снова будут контактировать
16:30
Детей, застрявших в автобусах на Выборгском шоссе, отправили в лагерь
16:24
На юго-западе Петербурга разбилась молодая женщина
16:20
Tesla попала в новое ДТП, теперь с полицией
16:16
Петербуржцев приглашают на благотворительный марафон на Крестовский остров
16:12
Финские учёные: Протеиновая диета опасна для жизни
16:00
Амурскую область Путин доверил Орлову
15:53
БДТ ведёт мирные переговоры с американским художником
15:47
Провести «настоящее расследование» убийства Аркадия Бабченко призывает Союз журналистов СПб и ЛО
15:42
«Мостом глупости» занялся Албин. Он дал три дня
15:38
Путин доверил Алтай Томенко
15:34
Крюков канал не выдержал испытаний теплосети
15:26
Шатов возвращается в "Зенит" из Краснодара"
15:16
В Кронштадте во время подготовки к параду ВМФ нашли мину
15:12
В ЗакСе хотят запретить гражданам без юридического образования быть защитниками в суде
15:11
Посольство России в Великобритании оценило комментарий врачей по "делу Скрипалей"
15:00
В швейцарском офисе «Газпрома» произвели опись имущества из-за иска Украины
14:55
Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля
14:50
Полиция застрелила двух оленей в центре Хельсинки
14:37
Песков об убийстве Бабченко: Украина русофобски сотрясает воздух
14:29
Смольный пригласил полицию для повторного сноса кафе на Рубинштейна
14:25
Матвиенко: Россия поможет семье убитого Бабченко
14:21
На Малой Посадской появится мемориальная доска Гранину
14:20
СМИ: "Уфа" получила 500 тысяч евро за уход Семака
14:12
На «Удельную» вернули пассажиров
14:08
Под Петербургом "Панцири" и системы РЭБ сбивают и сажают вражеские беспилотники
14:04
В Петербурге детские автобусы 4 часа не могут уехать в лагерь из-за неправильно оформленных документов
13:56
Агент Ломбертса: Николас согласится даже на скамейку запасных "Зенита" при Семаке
13:53
В Приморский район вернули свет
13:45
Градозащита сообщила о пожаре в усадьбе Орловых-Денисовых
13:41
В Петербурге похолодает, в области ждут ночные заморозки
13:32
Агент Паредеса подтвердил переговоры "Зенита" и "Наполи" по переходу игрока
13:25
Telegram рассказал о блокировке в App Store
13:21
«Удельную» проверяют на взрывоопасность
13:00
Под Читой скорая перевернулась, ударив мотоцикл, и попала под тягач. Есть жертвы
12:55
Смольный предложил три участка в центре Петербурга для колеса обозрения
12:51
Губернатор Алтая попросился в отставку
12:41
Минтранс аннулировал лётный сертификат "Саратовских авиалиний"
12:31
СМИ: Браудера отпустили из испанской полиции спустя час после задержания
12:27
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил выручку, но показал убыток
12:22
В Петербурге банкротят «корпорацию Роснефтегаз», которой руководит близкий родственник экс-прокурора Ямала
12:14
Движение по Фонтанке перекрыл «портал в ад»
12:06
Полёт дрона над Крестовским привел студентов в полицию
12:02
Крепость Орешек начала охоту за китайскими туристами
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
30.05.2018 18:43

Зампред КИО Александр Семчуков покидает ведомство

 

Заместитель главы комитета имущественных отношений Александр Семчуков ушел со своего поста. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, с 1 июня чиновник ушел в отпуск с последующим увольнением. Решение покинуть комитет было добровольным, уточнили в КИО.

Связаться с самим Александром Семчуковым не удалось. По данным «Фонтанки», до увольнения чиновник лишился доступа к секретности.

Александр Семчуков пришел в Смольный из налоговой службы, где был заместителем руководителя УФНС по Петербургу. В 2016 году он стал главой комитета имущественных отношений, сменив на этом посту Юлию Лудинову. Но спустя год его понизили в должности: председателем КИО стал вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Ранее на этой неделе стало известно об отставке с поста главы комитета по туризму Андрея Мушкарева. Официальная причина — нарушение должностных обязанностей, но конкретные злоупотребления в Смольном назвать отказались. Сам Андрей Мушкарев считает, что пал жертвой аппаратной борьбы.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47

Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»

«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00

15 мая компания Л1 празднует свой день рождения

Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Зампред КИО Александр Семчуков покидает ведомство
Амурскую область Путин доверил Орлову
Путин доверил Алтай Томенко
Губернатор Алтая попросился в отставку
Матвиенко пригласит Цукерберга выступить перед Советом Федерации
ЗакС Петербурга попросит ЦИК наказать члена Горизбиркома Зацепу
Лавров раскрыл подробности переговоров Путина и Обамы накануне Евромайдана
Президент Германии о "Северном потоке – 2": Опасения Украины безосновательны
Путин поговорил с Эрдоганом о мирном атоме, газе и Сирии
Путин назначил мэра Тюмени врио губернатора Тюменской области
«Когда Путин стал президентом, возле нашего клуба асфальт положили»
Тренажеры для чиновников и депутатов
Дмитрий Медведев пересадил своих подчиненных в новом порядке
Статус владельцев кабинета в «Невской ратуше» определит пол
Всеволод Чаплин: Будущего патриарха нужно искать в Петербурге, Пскове или Киеве
«Если общество не реагирует, то Счётная палата бессмысленна»
Владимир Яковлев про Виталия Мутко: «Мне не смешно. Скорее грустно»
Майские, очередные: Мы наш, мы новый мир построим
Новое правительство. На что влияет перемена мест
Что сделали девять зампредов правительства за шесть лет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля

Автор: Вячеслав Заусаев/"ДТП и ЧП"

Движение по Фонтанке перекрыл «портал в ад»

Из желающих получить стартовые номера на велопробег по ЗСД организовалась очередь

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00
15 мая компания Л1 празднует свой день рождения
Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.05.2018 20:00
В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
О скидках на старте продаж пойдет речь на презентации нового ЖК «Образцовый квартал 4», которая состоится 18 мая 2018 года для агентств недвижимости. Принять участие в презентации может любой представитель АН, отправив заявку по адресу sales@naholmah.ru до 16 мая
Автор фото Виктор Котов
07.05.2018 10:10
Блокадная музыкальная школа готовится к 100-летнему юбилею
Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
RBI
26.04.2018 11:34
Ultra City – инвестиционно привлекательный жилой комплекс Приморского района
У недвижимости в жилом комплексе компании «Северный город» наиболее высокий потенциал доходности среди всех проектов, которые реализуются в Приморском районе Петербурга. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами инвестиционной компании Е3 Investment.
Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга Группы RBI
25.04.2018 16:01
Пора покупать? Что происходит на рынке недвижимости Петербурга
Главное, на что обращают внимание эксперты сферы строительства и недвижимости, подводя итоги первого квартала 2018 г., – хороший спрос, нетипичный для начала календарного года.
pixabay.com
25.04.2018 11:13
Дачники, не передающие показания счетчиков, могут остаться без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» в очередной раз напоминает сезонно проживающим потребителям-дачникам, имеющим дачи в Новгородской области о необхо-димости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
фото предоставлено Пресс-службой Группы «Эталон»
23.04.2018 11:55
В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2018 года
23 апреля 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 3000-го покупателя с начала года
фото предоставлено PR-службой Группы «Эталон»
20.04.2018 17:25
Студенты вновь посетили стройплощадку Группы «Эталон»
В апреле две группы студентов Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого побывали на строительной площадке «Дома на Обручевых», который «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Академическая».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.