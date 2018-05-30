Зампред КИО Александр Семчуков покидает ведомство

Заместитель главы комитета имущественных отношений Александр Семчуков ушел со своего поста. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, с 1 июня чиновник ушел в отпуск с последующим увольнением. Решение покинуть комитет было добровольным, уточнили в КИО.

Связаться с самим Александром Семчуковым не удалось. По данным «Фонтанки», до увольнения чиновник лишился доступа к секретности.

Александр Семчуков пришел в Смольный из налоговой службы, где был заместителем руководителя УФНС по Петербургу. В 2016 году он стал главой комитета имущественных отношений, сменив на этом посту Юлию Лудинову. Но спустя год его понизили в должности: председателем КИО стал вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Ранее на этой неделе стало известно об отставке с поста главы комитета по туризму Андрея Мушкарева. Официальная причина — нарушение должностных обязанностей, но конкретные злоупотребления в Смольном назвать отказались. Сам Андрей Мушкарев считает, что пал жертвой аппаратной борьбы.