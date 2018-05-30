СКА заключил новый контракт с Плотниковым на 4 года

Хоккейный СКА и нападающий команды Сергей Плотников подписали новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба 30 мая. Соглашение рассчитано на четыре года.

"Рад остаться в Петербурге, – сказал Плотников. – У нас отличный клуб, классная команда и болельщики. Новый сезон жду с нетерпением, в команде появятся новые лица, работы впереди много, но у СКА всегда одна цель, так что рад, что есть возможность помочь команде достичь ее. Приятно сознавать, что клуб рассчитывает на меня. Долгосрочный контракт – это хороший стимул, но гарантий, что только из-за этого тебе обеспечено место в составе, нет. Работать нужно усерднее с каждым днем, доказывать свой уровень и становиться лучше, оправдывать это серьезное доверие".

Сергей Плотников – игрок сборной России, чемпион мира, серебряный и дважды бронзовый призер мировых первенств. За СКА выступает с сезона-2016/17. В составе армейцев стал чемпионом России, обладателем Кубка Гагарина и Кубка Континента, выиграл бронзовые медали чемпионата страны. За СКА Плотников сыграл 128 встреч и набрал 77 (31+46) очков при общем показателе полезности «+49».