Строителями судебного квартала заинтересовалось ФСБ

Беседа главы петербургского отделения ФГУП «РСУ» Управделами президента Андрея Молоткова со следователями может поставить на паузу крупнейшие федеральные проекты в Петербурге. Давняя история сомнительных господрядов на строительство поликлиник и школ всплыла в судьбе заказчика строительства Верховного суда и театра Эйфмана.

Солнечным утром 30 мая служба экономической безопасности регионального УФСБ вместе с экономической полицией петербургского Главка обыскала кабинет главы областного комстроя Виталия Жданова. Однако, как стало известно «Фонтанке», обыском дело не ограничилось: на Мойке, во втором экономическом управлении Следкома, уже днем был допрошен, вместе с господином Ждановым, и Андрей Молотков — бывший глава городского Фонда капитального строительства и реконструкции, а ныне руководитель петербургского филиала ФГУП «РСУ» Управделами президента. Именно эта организация курирует в Петербурге стройку Судебного квартала и театра Бориса Эйфмана, как представитель федерального заказчика. И к Молоткову, и к Жданову следователей привела старая работа чиновников в смольнинском комитете по строительству.

Дело по статье 159 (мошенничество) было возбуждено в 2016 году. Как сообщили «Фонтанке» осведомленные источники, Андрей Молотков уже является подозреваемым. Наряду с ним под подозрение попал еще один выходец из городского Комстроя Евгений Николаенко. Его тоже допрашивают на Мойке. Есть и пока непроясненные вопросы — будет ли, например, возбуждено другое дело, по статье 290 (взятка). Неизвестно также, кто из этих троих в результате выйдет сегодня из управления Следкома.

Силовиков интересует прежняя работа Виталия Жданова – в правительстве Петербурга, а не области. В материалах дела фигурируют несколько эпизодов, датированных 2012-2013 годами, когда и Виталий Жданов, и Андрей Молотков, и Евгений Николаенко трудились в подчинении главы комстроя Андрея Артеева. Жданов был первым замом Артеева, Молотков возглавлял подведомственный ФКСР (Фонд капитального строительства и реконструкции), а Николаенко работал начальником юридического управления комитета. Артеев, напомним, руководил комстроем с октября 2012 по август 2013 года. А его брат, Владимир Артеев, был главой ГК «Единые решения», работавшей на господрядах: о скандалах, связанных с ней, «Фонтанка» не раз писала.

Для Владимира Артеева история уже, можно сказать, завершена — в СИЗО. Он был арестован в октябре 2017 года после обысков по делу о недостроенной школе искусств на Туристской улице — по версии следствия, на стройке похищены как минимум 18 миллионов рублей. Судя по всему, теперь и Виталий Жданов, который также ранее имел отношение к ГК «Единые решения», и Молотков вместе с Николаенко также втянутся в орбиту этого дела. А разрасталось оно, напомним, два года — с тех пор как в 2016 году команда Сергея Морозова, пришедшего сменить на посту главу комстроя Михаила Демиденко, обнаружила в комитете неясность в тратах — на 400 млн рублей. Именно тогда, в августе 2016-го, стало ясно, что обыски в комстрое, прошедшие ранее, в июне, грозят перерасти в уголовные дела. Морозов провел ревизию наследства своих предшественников и обнаружил, что часть оборудования, стен и перекрытий будущих садиков, школ и поликлиник, на которые были выделены деньги, существует только на бумаге.

Андрей Молотков покинул свою должность еще раньше, в апреле 2016-го. А за неделю до этого получил публичный нагоняй от вице-губернатора Игоря Албина из-за большого числа недобросовестных подрядчиков. Среди них фигурировало, например, ООО «Улмис». Под комплексную проверку тогда попало 5 объектов «Улмиса» – в том числе отделение скорой помощи на Генерала Симоняка, детская поликлиника в Красном Селе и центр социальной реабилитации на Камской улице. Всего в комитете по строительству пытались отыскать работы на сумму почти 40 млн рублей.

Как именно после столь любопытного прошлого господин Молотков пришелся ко двору в петербургском офисе ФГУП «РСУ» Управделами, «Фонтанке» неизвестно. Генподряды на федеральные стройки перешли к «РСУ» в апреле прошлого года, когда Управделами устроило реорганизацию своего строительного блока. Ранее курировавшее стройку ФГУП «Строительное объединение» перешло в подчинение «РСУ». Ему достались активы и подряды объемом порядка 40 млрд рублей. Впрочем, проект судебного квартала ныне — сплошная поросшая травой неопределенность в центре Северной столицы. Из 36-миллиардного контракта в 2017 году запланировали освоить лишь 330 млн рублей. В СМИ просачивались слухи о мухлеже с подрядами на вывоз отходов, но никакими конкретными выводами они не закончились.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»