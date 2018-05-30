Захарова ответила на инсценировку убийства Аркадия Бабченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко.

«То, что Бабченко жив, — лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось», — написала Захарова в Facebook 30 мая.

Она также отметила, что во всю эту историю был заложен пропагандистский эффект.

«То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно», — добавила Захарова.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в твиттере спецслужбы, заявил о том, что Бабченко не погиб вчера в результате покушения в Киеве а информация о его смерти была спецоперацией по поимке "агентов российских спецлужб, которые готовили и массовые теракты" на Украине. Позже на пресс-конференции СБУ появился и сам Аркадий Бабченко, который извинился за содеянное.

Отметим, что якобы убийство Бабченко 29 мая на пороге собственной квартиры тремя выстрелами в спину вызвало огромный общественный резонанс не только в РФ и на Украине, но и по всему миру, включая международные объединения, такие как ООН или ЕСПЧ.