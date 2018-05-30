ДТП-«анекдот» на Наличной: «Рендж Ровер» ехал в сервис, а «Ленд Ровер» из него
Курьёзное ДТП произошло вечером 30 мая в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Из серьёзных последствий – простой трамваев.
Описание очевидца в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» напоминает анекдот или стихотворение, где противопоставления сменяются объединяющей темой: «На Наличной «Рендж Ровер» и «Ленд Ровер». Один ехал в автосервис, а другой из автосервиса – и не поделили дорогу. Трамваи встали в обе стороны». Автомобили остановились параллельно друг другу на противоположных путях.
Судя по всему, обошлось без пострадавших.