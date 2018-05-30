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30.05.2018 17:49

ФАС России нашла виноватых в подорожании бензина

 

Федеральная антимонопольная служба нашла виноватых в подорожании бензина. По мнению ведомства, дефицит нефтепродуктов, который мог «послужить причиной роста цен на бензины марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо», спровоцировала в основном «Роснефть».

Компании выдано предупреждение с требованием прекратить нарушать антимонопольное законодательство, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 30 мая.

Компании необходимо до 6 июня обеспечить «достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив», отмечает ФАС.

Также антимонопольщики потребовали выполнить обязательства по поставкам на внутренний рынок ОАО «ТАИФ-НК», АО «ФортеИнвест», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» и АО «Антипинский НПЗ». ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» попросили обосновать увеличение экспорта.

Ранее Росстат сообщал о резком увеличении темпов роста цен на бензин. По данным ведомства, средняя цена литра бензина в апреле по сравнению с мартом выросла на 13% и составила 40,31 рубля, в апреле она поднималась по сравнению с мартом на 4,9%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 75 регионах России, в том числе в Петербурге.

ФАС уже публиковала сообщение о предупреждении «Роснефти» 28 мая, но позднее оно было удалено с сайта ведомства

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя ТАСС сообщение антимонопольной службы, заявил, что та «переводит стрелки» на нефтяную компанию вместо того, чтобы принимать срочные меры по урегулированию внутреннего рынка. Он подчеркнул, что «Роснефть» выполняет все свои обязательства, а предупреждение ведомства «выглядит совершенно неадекватно».


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