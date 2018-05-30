«Семейная ипотека с гос.поддержкой» 6% годовых доступна в ЖК «Город мастеров»

Жилой комплекс «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в Калининграде, получил аккредитацию по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 6% годовых от Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и банка «Российский капитал».

Таким образом, «Город мастеров» стал третьим объектом «Строительного треста», квартиры в котором доступны по данной программе: в январе 2018 года по ней были аккредитованы жилые комплексы NEWПИТЕР (Лот 5) и «Капитал» (Лоты 5 и 7-21).

Программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. Заявку на ипотечный кредит «Семейная ипотека с государственной поддержкой» заемщики могут подать через сайт АИЖК, во всех офисах банка «Российский капитал», а также в офисах партнеров Агентства. Ипотечные кредиты АИЖК выдаются в более чем 80 регионах страны.

Государственная поддержка предусматривает сниженную ипотечную ставку 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать 8 лет. По истечении льготного срока ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта. Сейчас это 9,25%.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20%. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет от 500 тыс. до 8 млн рублей, для других регионов (в том числе для Калининграда) – от 500 тыс. до 3 млн рублей, срок – от 3 до 30 лет. В рамках программы заемщики могут использовать материнский капитал, а также воспользоваться опцией «Ипотека по двум документам» и «Справка о доходах по форме кредитора».

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте дом.рф

ЖК "Город Мастеров" - застройщик ООО «Норд Вэй», разрешение на строительство №RU 393 10000-738/2014МО от 17.10.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", разрешение на строительство № RU 47511301-51/2015 от 27.10.2017, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

Справка о компании АО «Строительный трест»