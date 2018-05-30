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30.05.2018 17:54

Кортеж «Кортежей» показала среди игрушек и платьев девочка-блогер

Кортеж «Кортежей» показала среди игрушек и платьев девочка-блогер

Видео кортежа «Кортежей» в Москве появилось в YouTube. С 29 до 30 мая оно набрало более ста тысяч просмотров.

На ролике запечатлён выезд президентского кортежа из Кремля: можно разглядеть все используемые ныне (и уже знакомые публике) модели проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП): лимузин и седан Senat, а также минивэн Arsenal.

Видео: YouTube/ЭмКи-Эм

Любопытно, что канал ЭмКи-Эм, на котором появилось это видео, ведётся от лица маленькой девочки. «Кортежи» в нём соседствуют с пальчиковым театром, поездом динозавров, платьями из полиэтиленовых пакетов и уроками логопеда, которые собирают по 200 – 300, от силы 1,5 тысячи просмотров.

Напомним, в рамках проекта «Кортеж» на основе ЕМП (единая модульная платформа) создается линейка отечественных автомобилей представительского класса, которые выйдут на рынок под брендом Aurus (от лат. aurum – «золото» и Russia – «Россия»). Модели Aurus будут носить имена кремлевских башен: Senat – для седана и лимузина, Arsenal – для минивэна, Commandant – для внедорожника.

Премьера всех машин семейства «Аурус» должна состояться на Московском автосалоне в августе. Приём коммерческих заказов стартует к началу осени, серийное производство – к концу года. Автомобили будут стоить не менее 10 миллионов рублей. В 2019 году должен пойти в серию мотоцикл проекта «Кортеж».

Первый автомобиль проекта «Кортеж» – Senat Limousine – россияне увидели 7 мая на инаугурации президента России Владимира Путина. На следующий день в интервью с и. о. министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым мелькнул Arsenal. Его же показали недавно на фотографиях хорошего качества. 10 мая в YouTube выложили видео с проездом предположительно президентского кортежа с участием лимузина и двух седанов (позже видео было удалено), позже появлялись фотографии седана.

Справка:

Все машины, которые выпускаются под маркой Aurus, оснащены гибридной силовой установкой. В ее состав входит 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 600 лошадиных сил, электрический мотор-генератор, комплект аккумуляторов и девятидиапазонный «автомат» производства российской компании КАТЕ.


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