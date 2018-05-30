Интерпол не выдавал ордера на арест Браудера
Интерпол никогда не выдавал ордера на арест основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
«Нет и никогда не было красного уведомления (ордера на арест) в отношении господина Уильяма Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола», — говорится в официальном блоге ведомства в twitter.
Ранее основатель Hermitage Capital написал в «Твиттере», что задержан в Мадриде по запросу РФ в Интерпол. Но он пробыл в полиции не больше часа. По данным журналистов, срок действия ордера на арест истек. Позднее сам Браудер сообщил, что это был уже шестой ордер от России с использованием каналов Интерпола. «Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими», – написал он в twitter.
Справка:
Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский.