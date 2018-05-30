Интерпол не выдавал ордера на арест Браудера

Интерпол никогда не выдавал ордера на арест основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

«Нет и никогда не было красного уведомления (ордера на арест) в отношении господина Уильяма Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола», — говорится в официальном блоге ведомства в twitter.

Ранее основатель Hermitage Capital написал в «Твиттере», что задержан в Мадриде по запросу РФ в Интерпол. Но он пробыл в полиции не больше часа. По данным журналистов, срок действия ордера на арест истек. Позднее сам Браудер сообщил, что это был уже шестой ордер от России с использованием каналов Интерпола. «Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими», – написал он в twitter.