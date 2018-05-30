Запертые в туалете электрички «зайцы» довели контролера до суда

Транспортное следствие в Калининграде завершило расследование уголовного дела по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетних». Чтобы «зайцы» не избежали штрафа, контролер заперла их в туалете электрички.

Об окончании расследования 30 мая сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. Как выяснили следователи, в феврале этого года в электричке на станции Колосовка в Калининградской области два двенадцатилетних безбилетных школьника спрятались от контролера в туалете. Кассир «зайцев» заметила и решила проучить, заперев их снаружи. Вызволять детей пришлось помощнику машиниста, контролер не реагировал ни на крики запертых школьников, ни на уговоры пассажиров. Дело направлено в суд.