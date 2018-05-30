СБУ: Аркадий Бабченко жив

Служба безопасности Украины сообщила в "Твиттере", что журналист Аркадий Бабченко жив, его "смерть" была инсценировкой для поимки преступников.

Согласно сообщениям главы СБУ Василия Грицака, на "живца"-журналиста они ловили российские спецслужбы, которые якобы заказали оппозиционного журналиста, покинувшего РФ, по его заявлениям, из-за постоянных угроз в начале прошлого года.

Грицак также добавил, что якобы для этого российскими спецслужбами был завербован гражданин Украины, который уже непосредственно искал исполнителя заказного убийства, а также терактов с "многочисленными жертвами". Позже на пресс-конференции СБУ появился и сам Аркадий Бабченко, который извинился за содеянное.

Отметим, что якобы убийство Бабченко 29 мая на пороге собственной квартиры тремя выстрелами в спину вызвало огромный общественный резонанс не только в РФ и на Украине, но и по всему миру, включая международные объединения, такие как ООН или ЕСПЧ.