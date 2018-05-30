СБУ: Аркадий Бабченко жив
Служба безопасности Украины сообщила в "Твиттере", что журналист Аркадий Бабченко жив, его "смерть" была инсценировкой для поимки преступников.
Согласно сообщениям главы СБУ Василия Грицака, на "живца"-журналиста они ловили российские спецслужбы, которые якобы заказали оппозиционного журналиста, покинувшего РФ, по его заявлениям, из-за постоянных угроз в начале прошлого года.
Грицак также добавил, что якобы для этого российскими спецслужбами был завербован гражданин Украины, который уже непосредственно искал исполнителя заказного убийства, а также терактов с "многочисленными жертвами". Позже на пресс-конференции СБУ появился и сам Аркадий Бабченко, который извинился за содеянное.
Отметим, что якобы убийство Бабченко 29 мая на пороге собственной квартиры тремя выстрелами в спину вызвало огромный общественный резонанс не только в РФ и на Украине, но и по всему миру, включая международные объединения, такие как ООН или ЕСПЧ.
Справка:
Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом «Новой газеты», позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымско-татарском телеканале ATR.