Иван Грозный убивает: еще семь картин, в которых «все ложь»

Игорь Подпорин, повредивший в Третьяковской галерее картину Репина, объяснил свой поступок тем, что «в картине все ложь». Мол, не убивал Иван Грозный своего сына Ивана. В Петербурге как минимум семь шедевров могли бы пострадать, если бы вандал-правдолюб добрался до Русского музея и Эрмитажа.

1. «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле», Михаил Авилов, 1943 год, Русский музей.

Известная многим с детства картина не только искажает легендарную правду, но и умаляет подвиг монаха Пересвета. На картине русский богатырь в кольчуге. Но летописи гласят, что Александр Пересвет снял с себя доспехи и остался в великой схиме, чтобы копьё Челубея (которое было длиннее и не оставляло противнику шансов) прошло сквозь тело и не вышибло Пересвета из седла. Тогда он сам нанес бы ответный удар.

2. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», Илья Репин, Русский музей.

Еще одна любимая посетителями Русского музея картина, очень жизнерадостная и поучительная. Но беда в том, что историки до сих пор не нашли подтверждений, что оскорбительное письмо султану запорожцы писали на самом деле. Скорее всего, это было устное народное творчество, которое пересказывали как анекдот.

3. «Переход Суворова через Альпы», Василий Суриков, Русский музей.

Известно, что «ляпы» художника возмутили еще его современников — но все простили за державность полотна. Ружья солдат, спускающихся с горы, направлены вверх – большинство из следующих за ними неизбежно «сели» бы на штыки. К тому же Суворов был умным человеком и никогда не стал бы гарцевать на краю пропасти, самые опасные участки он преодолевал пешком.

4. «Лютнист», Караваджо, Государственный Эрмитаж.

С этой картиной другая проблема. Даже маститые искусствоведы долгое время думали, что это лютнистка. Только в начале двадцатого века обратили внимания на то, что у лютнистки какая-то слишком плоская грудь — и партия на нотах перед ней мужская. Оказалось, что Караваджо писал картины с такими юношами для «некоторых представителей католической церкви».

5. «Смерть Инессы де Кастро». Карл Брюллов, Русский музей.

Эта картина написана Брюлловым на спор за 17 дней. Поводом стало другое полотно на тему исторического «анекдота» – «Казнь Джейн Грей» Поля Делароша. На самом деле фаворитку португальского инфанта не закололи на глазах у детей король и его советники. Ее по-тихому обезглавили, пока инфант был в отъезде.

6. «Владимир и Рогнеда», Антон Лосенко, Русский музей.

На этой картине вообще все неправда. Одежда изображенных персонажей не соответствует исторической эпохе. Владимир смиренно просит руки Рогнеды с раскаянием за убийство ее семьи. И если историки еще спорят, насиловал Владимир Рогнеду или нет, то насчет раскаяния сомнений быть не может — взял в жены насильно и без сантиментов.

7. «Союз Земли и Воды», Рубенс, Эрмитаж.

Слабонервным к этой картине лучше не присматриваться. У богини, олицетворяющей «Воду», вместо левой руки — правая. Выглядит жутковато.