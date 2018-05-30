Экскурсионный день в ЖК «Крылья»

По вашим просьбам Группа компаний «КВС» в рамках услуги «Экскурсионный день» предлагает посетить объект в ЖК «Крылья» на комфортабельном автобусе в сопровождении специалистов отдела продаж.

В ходе экскурсии вы сможете составить собственное представление о реализуемом нами проекте, оценить темпы и масштабы строительства, варианты планировочных решений вашей будущей квартиры.

В офисе продаж на объекте вы получите консультацию специалистов отдела продаж ГК «КВС» относительно способов оплаты, действующих в компаниях акциях и рассрочках.

Брендированный автобус компании «КВС» будет отправляться на объект ЖК «Крылья» каждую пятницу от ст.м. «Московская» в 11-00.

Первая экскурсия запланирована на 1 июня, записаться на которую можно по телефонам отдела продаж: +7 812 210 2327, 8 800 222 0965 (бесплатно по России)

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)

Справка о компании ГК "КВС"