Мэр Хельсинки расскажет Москве, как сделать город «умным» и чистым

В четверг, 31 мая, делегация бургомистра Хельсинки Яна Вапаавуори впервые посетит Москву с официальным визитом, сообщается на сайте Хельсинки-центра.

Ян Вапаавуори встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы обсудить вопросы активизации двусторонних отношений между Москвой и Хельсинки в области городского управления, образования, транспортной инфраструктуры, благоустройства, охраны окружающей среды, социальной защиты населения, а также развития сотрудничества по линии стартапов. Главы городов подпишут программу сотрудничества между городами. Кроме того, бургомистр финской столицы выступит с докладом на тему «Хельсинки – функциональный, чистый и «умный» город» на форуме «Технологии Smart&Clean для городских решений – Москва и Хельсинки».

Кроме того, Вапаавуори поделится финскими секретами управления городом со студентами и сотрудниками Московского государственного университета управления правительства Москвы, где откроется выставка «Хельсинки – для хорошей жизни»

В делегацию вошли более 10 человек, включая чиновников сферы образования и экономического развития, а также посла в РФ Микко Хауталу и директора Хельсинки-центра в Санкт-Петербурге Мартти Хуттунена. Напомним, ранее Хуттунен рассказал «Фонтанке», что власти финской столицы с приходом нового мэра всерьёз нацелены на усиление сотрудничества с Санкт-Петербургом и Москвой – это прописано в стратегии города на 2017 – 2021 годы. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже приглашал своего финского коллегу посетить Петербург, однако пока Вапаавуори не был с визитом в Северной столице.