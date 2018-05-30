Все ушли: В 15-й больнице будут лечить петербуржцев без наркоза

Уже 1 июня всем, кто попадет в Городскую больницу № 15, не гарантируется оказание ни экстренной, ни плановой медицинской помощи. Анестезиологи-реаниматологи клиники едва ли не всем коллективом две недели назад подали заявления об увольнении. Вслед за ними заявления написали и сотрудники отдела контроля качества медпомощи. Видимо, потому, что контролировать им будет нечего.

Как стало известно «Доктору Питеру», уже 1 июня в двух отделениях анестезиологии и реанимации Городской больницы № 15 останется по два врача. Так, в первом отделении из 17 врачей 10 уже написали заявления об увольнении по собственному желанию и 31 мая у них последний рабочий день. Еще 5 человек после отпуска (июнь – июль) тоже собираются уходить из клиники. В другом отделении, где работает всего 6 анестезиологов-реаниматологов, заявления об увольнении подали четверо.

Среди причин, по которым сотрудники приняли решение об увольнении, — снижение зарплаты у врачей отделений с марта 2018 года на 30 – 35%. Причем не собственно снижение заработка вызвало такую реакцию, а условия, при которых это произошло.

У ГБ №15 — большая кредиторская задолженность, которую не могут ликвидировать с того же 2014 года. И как в большинстве больниц Петербурга, где есть такая проблема, главные врачи задействуют фонд заработной платы, чтобы расплатиться с кредиторами. При этом начинают, как правило, с зарплат своих заместителей и своей собственной. Когда дело доходит до снижения зарплат сотрудникам, на общем собрании им объясняют, почему это происходит и когда выплаты восстановятся.

В Городской больнице № 15 этого не произошло, как уверяют врачи. Без объяснений причин они получили зарплату, уменьшенную на треть (20 – 30 тысяч рублей).

В объяснительной записке, которую анестезиологи-реаниматологи направили председателю комитета по здравоохранению Михаилу Дубине, сказано, что после того, как врачи написали заявления об увольнении, «администрация больницы предложила вернуть все выплаты начиная с мая врачебному составу отделения и дала устные гарантии». Кроме того, в больницу приезжали и представители комитета по здравоохранению с просьбой к анестезиологам не увольняться. Правда, на встрече с чиновниками главного врача больницы почему-то не оказалось.

На обещания администрации врачи отвечают: «Гарантии, которые вы нам давали три месяца назад (вступление в должность главврача Андрея Новицкого), были нарушены сразу, а сейчас уже нет веры и желания работать с этой администрацией даже после возврата прежней оплаты нашего труда, найдены новые места работы и пр.».

Читайте подробнее на «Докторе Питере»