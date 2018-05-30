Ночью на КАД закроют съезды на соседних развязках

На КАД предстоящей ночью будут закрывать съезды на двух развязках в юго-западной части кольца, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

О закрытии трёх съездов на развязке с Гостилицким шоссе с 22 часов 30 мая до 6 часов 31 мая мы уже писали.

Второй участок – развязка с дорогой Ольгино – Симоногонт (99-й километр внутреннего кольца и 42-й километр внешнего), там с 23 часов 30 мая до 6 утра 31 мая будут полностью перекрыты для движения:

съезд с внешнего кольца в Ленинградскую область;

заезд из Ленинградской области на внешнее кольцо.

Там, как и на соседней развязке, ООО СПК «Зелёный город» займётся восстановлением технических средств организации дорожного движения.

Водителей предупредят информацией на табло, временными дорожными знаками, световой сигнализацией. Место работ оградят водоналивными барьерами.