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30.05.2018 17:15

Ночью на КАД закроют съезды на соседних развязках

На КАД предстоящей ночью будут закрывать съезды на двух развязках в юго-западной части кольца, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

О закрытии трёх съездов на развязке с Гостилицким шоссе с 22 часов 30 мая до 6 часов 31 мая мы уже писали.

Второй участок – развязка с дорогой Ольгино – Симоногонт (99-й километр внутреннего кольца и 42-й километр внешнего), там с 23 часов 30 мая до 6 утра 31 мая будут полностью перекрыты для движения:

  • съезд с внешнего кольца в Ленинградскую область;
  • заезд из Ленинградской области на внешнее кольцо.

Там, как и на соседней развязке, ООО СПК «Зелёный город» займётся восстановлением технических средств организации дорожного движения.

Водителей предупредят информацией на табло, временными дорожными знаками, световой сигнализацией. Место работ оградят водоналивными барьерами.

Ночью на КАД закроют съезды на соседних развязках


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