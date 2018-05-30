3 млн евро из изъятого у полковника Захарченко пропали при перевозке
Следствие выясняет обстоятельства исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко.
Как сообщил 30 мая портал «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс», правоохранительные органы проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства, а также условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.
Напомним, бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Ему инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе обысков у Захарченко были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 млрд рублей. 11 мая стало известно, что СКР возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении гражданской жены Захарченко Анастасии Пестриковой.
Справка:
Напомним, Захарченко занимал должность замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. По данным следствия, в 2014 году он и его соучастник, еще один сотрудник правоохранительных органов, который в настоящее время находится в розыске, с целью получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, занимающихся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. В результате оказанного на предпринимателя административного давления, бизнесмен был вынужден передать полковнику и его коллеге 800 тыс. долларов США в качестве взятки. При этом, как предполагают следователи, первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долл.
Также, говорится в материалах уголовного дела, в 2015 году полковник и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3,5 млн рублей на оплату счетов в этих заведениях.
В ходе расследования следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 27 объектов недвижимости, в том числе 12 дорогостоящих квартир, несколько автомобилей, полукилограммовый слиток золота, а также валюту в размере приблизительно 8,5 млрд руб. 29 сентября 2016 г. стало известно, что по результатам служебной проверки Захарченко был уволен из МВД. Все изъятое имущество и денежные средства по решению суда обратили в доход государства.