3 млн евро из изъятого у полковника Захарченко пропали при перевозке

Следствие выясняет обстоятельства исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко.

Как сообщил 30 мая портал «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс», правоохранительные органы проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства, а также условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.

Напомним, бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Ему инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе обысков у Захарченко были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 млрд рублей. 11 мая стало известно, что СКР возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении гражданской жены Захарченко Анастасии Пестриковой.