Стартовал третий сезон конкурса «АРХпроект»

Еще
17:10 30.05.2018
Пришлите свою новость!
17:10
3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко средств пропали при перевозке
17:04
В ООН просят Украину основательно расследовать убийство Бабченко
17:00
Пулково увеличил пассажиропоток на 10%
16:56
«Газпром» признал проблему с обысками из-за Украины
16:50
МВД разбирается с сообщениями о готовящихся терактах на Крымском мосту
16:46
Депутат Марченко наделил главу ГУП «ТЭК» полномочиями генпрокурора Чайки
16:42
Браудер: Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими
16:38
«Фонтанка» возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ в Петербурге и области
16:35
В ЦПКиО снова будут контактировать
16:30
Детей, застрявших в автобусах на Выборгском шоссе, отправили в лагерь
16:24
На юго-западе Петербурга разбилась молодая женщина
16:20
Tesla попала в новое ДТП, теперь с полицией
16:16
Петербуржцев приглашают на благотворительный марафон на Крестовский остров
16:12
Финские учёные: Протеиновая диета опасна для жизни
16:00
Амурскую область Путин доверил Орлову
15:53
БДТ ведёт мирные переговоры с американским художником
15:47
Провести «настоящее расследование» убийства Аркадия Бабченко призывает Союз журналистов СПб и ЛО
15:42
«Мостом глупости» занялся Албин. Он дал три дня
15:38
Путин доверил Алтай Томенко
15:34
Крюков канал не выдержал испытаний теплосети
15:26
Шатов возвращается в "Зенит" из Краснодара"
15:16
В Кронштадте во время подготовки к параду ВМФ нашли мину
15:12
В ЗакСе хотят запретить гражданам без юридического образования быть защитниками в суде
15:11
Посольство России в Великобритании оценило комментарий врачей по "делу Скрипалей"
15:00
В швейцарском офисе «Газпрома» произвели опись имущества из-за иска Украины
14:55
Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля
14:50
Полиция застрелила двух оленей в центре Хельсинки
14:37
Песков об убийстве Бабченко: Украина русофобски сотрясает воздух
14:29
Смольный пригласил полицию для повторного сноса кафе на Рубинштейна
14:25
Матвиенко: Россия поможет семье убитого Бабченко
14:21
На Малой Посадской появится мемориальная доска Гранину
14:20
СМИ: "Уфа" получила 500 тысяч евро за уход Семака
14:12
На «Удельную» вернули пассажиров
14:08
Под Петербургом "Панцири" и системы РЭБ сбивают и сажают вражеские беспилотники
14:04
В Петербурге детские автобусы 4 часа не могут уехать в лагерь из-за неправильно оформленных документов
13:56
Агент Ломбертса: Николас согласится даже на скамейку запасных "Зенита" при Семаке
13:53
В Приморский район вернули свет
13:45
Градозащита сообщила о пожаре в усадьбе Орловых-Денисовых
13:41
В Петербурге похолодает, в области ждут ночные заморозки
13:32
Агент Паредеса подтвердил переговоры "Зенита" и "Наполи" по переходу игрока
13:25
Telegram рассказал о блокировке в App Store
13:21
«Удельную» проверяют на взрывоопасность
13:00
Под Читой скорая перевернулась, ударив мотоцикл, и попала под тягач. Есть жертвы
12:55
Смольный предложил три участка в центре Петербурга для колеса обозрения
12:51
Губернатор Алтая попросился в отставку
12:41
Минтранс аннулировал лётный сертификат "Саратовских авиалиний"
12:31
СМИ: Браудера отпустили из испанской полиции спустя час после задержания
12:27
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил выручку, но показал убыток
12:22
В Петербурге банкротят «корпорацию Роснефтегаз», которой руководит близкий родственник экс-прокурора Ямала
12:14
Движение по Фонтанке перекрыл «портал в ад»
12:06
Полёт дрона над Крестовским привел студентов в полицию
12:02
Крепость Орешек начала охоту за китайскими туристами
11:57
Матвиенко пригласит Цукерберга выступить перед Советом Федерации
11:53
"Рубин" поздравил Сергея Семака с назначением в "Зенит"
11:38
ЦБ РФ: Россияне ждут роста инфляции
11:32
«Пассаж» после пожара работает в обычном режиме
11:24
В Петербурге раздадут белые цветы
11:19
На КАД закроют несколько съездов
11:15
Любовный треугольник на Типанова закончился 8 годами строгого режима
11:11
ЗакС Петербурга попросит ЦИК наказать члена Горизбиркома Зацепу
11:07
Расистская шутка закрыла популярный сериал
11:02
На Приморском проспекте дымила подстанция
10:57
В общественном транспорте Хельсинки введут бесконтактную оплату банковскими картами
10:57
В Испании задержали Уильяма Браудера по запросу России в Интерпол
10:50
У должницы в Петербурге арестовали «Порше». Муж и «структуры» не помогли
10:45
Сдача ЖК «Охта-Модерн» переносится еще на полгода
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
30.05.2018 16:51

Стартовал третий сезон конкурса «АРХпроект»

Стартовал третий сезон конкурса «АРХпроект»
Конкурс «АРХпроект»/ЦДС

Начат прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Студенты профильных ВУЗов и молодые архитекторы будут соревноваться в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры».

Группа ЦДС открыла прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов для студентов и молодых архитекторов 2012-2018 гг. выпуска. 

В 2018 году конкурс проходит в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры». 

В конкурсе могут принимать участие студенты, бакалавры, магистры, аспиранты, учащиеся и выпускники 2012-2018 гг. высших учебных заведений РФ, а также средних профессиональных образовательных учреждений старше 16 лет. Это могут быть как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы до 3 человек.

Конкурс «АРХпроект»/ЦДС

Студенты и выпускники соревнуются в разных категориях. В двух основных номинациях «Лучший проект входной группы» и «Лучший проект фасадов многоэтажного здания» студентам присуждается по три призовых места, выпускникам – по одному призовому месту. В специальной номинации «Лучшее предложение по интерьеру квартиры» будут выбраны 9 победителей среди студентов. На каждый тип квартиры – по 3 призовых места. Среди выпускников в данной номинации будут отобраны 3 победителя.

Положение о конкурсе, а также техническое задание размещено на сайте arhproekt.pro. Участие бесплатное. Старт приема работ 28 мая 2018 года. Работы принимаются до 28 октября 2018 года. Имена финалистов будут объявлены 12 ноября. Выставка работ финалистов и награждение победителей состоятся 23 ноября 2018 года.

Конкурс «АРХпроект» учрежден Группой ЦДС в 2016 году. Проект призван выявлять и поддерживать талантливых молодых зодчих со всей страны и помочь реализовать их потенциал. Соревнование дает возможность молодым архитекторам выставить свои работы на оценку профессионального жюри и выиграть стажировку в одной из крупнейших строительных компаний России, а также ценные призы. В состав жюри входят признанные авторитеты строительной отрасли, архитектуры, искусства и дизайна. География проектов, поданных на конкурс, охватывает десятки городов России: Санкт-Петербург, Москва, Ростова-на-Дону, Уфа, Оренбург, Томск, Воронеж.

Справка о ГК «ЦДС»

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Конкурс «АРХпроект»/ЦДС
30.05.2018 16:51

Стартовал третий сезон конкурса «АРХпроект»

Начат прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Студенты профильных ВУЗов и молодые архитекторы будут соревноваться в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры».
LEGENDA Intelligent Development
30.05.2018 10:30

Особые условия на покупку smart-квартиры от LEGENDA

В рамках партнерского сотрудничества с компанией LEGENDA Газпромбанк предлагает покупателям smart-квартир специальные условия ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.
Setl City
29.05.2018 18:07

«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Фестиваль на Кирочной»

В субботу, 2 июня, в уютных двориках элитного жилого комплекса, объединяющего «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши», пройдет фестиваль настоящей петербургской жизни - «Фестиваль на Кирочной» от «Петербургской Недвижимости» и Setl City
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный не смог вернуть в бюджет землю у метро «Приморская»
Верховный суд признал законным проект планировки «Планетограда»
Застройщик отрицает проблемы в домах-памятниках у Литейного моста
Стадион «Санкт-Петербург» передали «Зениту»
Жилагентство Курортного района заплатило почти 900 тысяч за установку баннера
КГИОП пожаловался прокурорам на отказ в возбуждении дела об ущербе особняку Веге
Стройнадзор проверит всю проектную документацию на строительство в Петербурге
Colliers: В 2018-м на 40% вырос спрос на жилье бизнес-класса в Петербурге
Автовокзал «Северный» построят в Парголово, на проспекте Энгельса
Прокуратуру просят проверить стройку на Воскресенской набережной
Кто есть кто на строительном рынке: что общего у застройщиков и чем они отличаются
Десять ярких событий начала лета в Пушкине
Урбанизм в новых кварталах комфорт-класса
Как найти тихое и комфортное жилье в городской черте
Как на первых этапах строительства разобраться, каким будет вид из окна
Как менялись новостройки Петербурга: от 40-х годов до наших дней
Почему понуждение застройщиков не озеленит Петербург
Как зарегистрировать квартиру в собственность в новостройке
Павел Андреев: Я люблю бизнес, а не стройку
Эркер – особый ингредиент от LEGENDA
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля

Автор: Вячеслав Заусаев/"ДТП и ЧП"

Движение по Фонтанке перекрыл «портал в ад»

Из желающих получить стартовые номера на велопробег по ЗСД организовалась очередь

Новости компаний
Конкурс «АРХпроект»/ЦДС
30.05.2018 16:51
Стартовал третий сезон конкурса «АРХпроект»
Начат прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Студенты профильных ВУЗов и молодые архитекторы будут соревноваться в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры».
LEGENDA Intelligent Development
30.05.2018 10:30
Особые условия на покупку smart-квартиры от LEGENDA
В рамках партнерского сотрудничества с компанией LEGENDA Газпромбанк предлагает покупателям smart-квартир специальные условия ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.
Setl City
29.05.2018 18:07
«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Фестиваль на Кирочной»
В субботу, 2 июня, в уютных двориках элитного жилого комплекса, объединяющего «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши», пройдет фестиваль настоящей петербургской жизни - «Фестиваль на Кирочной» от «Петербургской Недвижимости» и Setl City
ГК «Эталон»
29.05.2018 17:35
Группа «Эталон» запускает программу «Квартиры с пробегом»
Группа «Эталон» презентует новую программу улучшения жилищных условий для покупателей, еще не получивших ключи от новых квартир. Программа получила название «Квартиры с пробегом».
Setl City
29.05.2018 17:00
Setl Group тестирует систему интерактивной визуализации квартир
Холдинг Setl Group проводит тестирование системы интерактивной визуализации квартир и коммерческих помещений для своих жилых комплексов. Она является частью технологии информационного моделирования, которая уже используется в Setl Group
ГК «Эталон»
29.05.2018 12:46
В Группе «Эталон» поздравили 4000-го покупателя с начала 2018 года
29 мая 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 4000-го покупателя с начала года
«Главстрой-СПб»
29.05.2018 12:26
«Главстрой-СПб» начал строить второй детский сад в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о начале работ по возведению второго дошкольного учреждения в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. Детский сад на 100 мест будет построен рядом с жилыми домами третьей очереди проекта, сданными в эксплуатацию в конце 2017 года
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23
Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен
Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
ГК «ЦДС»
29.05.2018 12:02
Группа ЦДС заключила соглашение со стратегическим партнером на ПМЭФ
Группа ЦДС заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев в рамках Петербургского международного экономического форума
28.05.2018 18:22
Квартира в «Ясно. Янино» на хороших условиях
Стартовало уникальное предложение на квартиры в ЖК «Ясно.Янино» 2 очередь 2 пуск. Теперь новые квартиры с дизайнерской отделкой можно приобрести по интересной цене в рассрочку от застройщика с фиксированным платежом.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.