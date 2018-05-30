Стартовал третий сезон конкурса «АРХпроект»

Начат прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Студенты профильных ВУЗов и молодые архитекторы будут соревноваться в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры».

Группа ЦДС открыла прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов для студентов и молодых архитекторов 2012-2018 гг. выпуска.

В 2018 году конкурс проходит в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры».

В конкурсе могут принимать участие студенты, бакалавры, магистры, аспиранты, учащиеся и выпускники 2012-2018 гг. высших учебных заведений РФ, а также средних профессиональных образовательных учреждений старше 16 лет. Это могут быть как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы до 3 человек.

Студенты и выпускники соревнуются в разных категориях. В двух основных номинациях «Лучший проект входной группы» и «Лучший проект фасадов многоэтажного здания» студентам присуждается по три призовых места, выпускникам – по одному призовому месту. В специальной номинации «Лучшее предложение по интерьеру квартиры» будут выбраны 9 победителей среди студентов. На каждый тип квартиры – по 3 призовых места. Среди выпускников в данной номинации будут отобраны 3 победителя.

Положение о конкурсе, а также техническое задание размещено на сайте arhproekt.pro. Участие бесплатное. Старт приема работ 28 мая 2018 года. Работы принимаются до 28 октября 2018 года. Имена финалистов будут объявлены 12 ноября. Выставка работ финалистов и награждение победителей состоятся 23 ноября 2018 года.

Конкурс «АРХпроект» учрежден Группой ЦДС в 2016 году. Проект призван выявлять и поддерживать талантливых молодых зодчих со всей страны и помочь реализовать их потенциал. Соревнование дает возможность молодым архитекторам выставить свои работы на оценку профессионального жюри и выиграть стажировку в одной из крупнейших строительных компаний России, а также ценные призы. В состав жюри входят признанные авторитеты строительной отрасли, архитектуры, искусства и дизайна. География проектов, поданных на конкурс, охватывает десятки городов России: Санкт-Петербург, Москва, Ростова-на-Дону, Уфа, Оренбург, Томск, Воронеж.

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