В ООН просят Украину основательно расследовать убийство Бабченко

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека озабочены чередой убийств журналистов на Украине. Киев просят расследовать смерть Аркадия Бабченко «до основы преступления».

Представителя ООН Руперта Колвилла 30 мая цитирует «Газета.Ру» со ссылкой на РИА Новости. В организации полагают, что Бабченко мог быть убит из-за того, что выполнял свою работу «со страстью и вовлеченностью». Нападения на представителей прессы Колвилл назвал «атаками на нас самих» и на свободу выражения мыслей. Поэтому, считает представитель ООН, кроме того факта, что все убийцы должны быть пойманы, важно «чтобы власти добрались до основы этого преступления».

Напомним, в Бабченко стреляли 29 мая в его доме в Киеве. Он умер по пути в больницу. На Украине смерть журналиста связали с деятельностью «российской тоталитарной машины». На это в Кремле призвали заняться расследованием, а не «русофобски сотрясать воздух». Провести настоящее расследование кроме ООН просит Союз журналистов Петербурга и Ленобласти. Убийством параллельно занимаются Следственный комитет России и полиция Украины.