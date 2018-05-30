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30.05.2018 17:04

В ООН просят Украину основательно расследовать убийство Бабченко

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека озабочены чередой убийств журналистов на Украине. Киев просят расследовать смерть Аркадия Бабченко «до основы преступления». 

Представителя ООН Руперта Колвилла 30 мая цитирует «Газета.Ру» со ссылкой на РИА Новости. В организации полагают, что Бабченко мог быть убит из-за того, что выполнял свою работу «со страстью и вовлеченностью». Нападения на представителей прессы Колвилл назвал «атаками на нас самих» и на свободу выражения мыслей. Поэтому, считает представитель ООН, кроме того факта, что все убийцы должны быть пойманы, важно «чтобы власти добрались до основы этого преступления». 

Напомним, в Бабченко стреляли 29 мая в его доме в Киеве. Он умер по пути в больницу. На Украине смерть журналиста связали с деятельностью «российской тоталитарной машины». На это в Кремле призвали заняться расследованием, а не «русофобски сотрясать воздух». Провести настоящее расследование кроме ООН просит Союз журналистов Петербурга и Ленобласти. Убийством параллельно занимаются Следственный комитет России и полиция Украины. 

Справка:

Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом «Новой газеты», позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымско-татарском телеканале ATR.


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