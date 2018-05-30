Пулково увеличил пассажиропоток на 10%

Услугами аэропорта Петербурга в январе – апреле 2018 года воспользовались 4,5 млн человек, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил 20 мая его оператор «Воздушные ворота Северной столицы».

Пассажиропоток на внутренних линиях за первые четыре месяца года вырос на 4,9%, до 2,95 млн человек. Объем международных перевозок увеличился на 22,3%, до 1,51 человек. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Сочи, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, международными — Дубай, Минск, Франкфурт-на-Майне, Париж и Мюнхен.

Только в апреле Пулково перевез 1,3 млн пассажиров, что на 11,8% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Прирост по внутренним линиям составил 6,6% (809 тысяч человек), по международным — 22% (472 тысячи человек).

Ранее сообщалось, что Пулково обслужил на 15 процентов больше гостей ПМЭФ, чем в прошлом году.