«Газпром» признал проблему с обысками из-за Украины

Госкомпания «Газпром» признала, что у нее начались проблемы из-за стремления «Нафтогаза» арестовать российские активы за рубежом. Представители российской компании признали, что именно украинская сторона стала причиной описи российского имущества в Швейцарии, об этом они рассказали агентству РИА Новости 30 мая.

«"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту», — говорится в сообщении российской компании.

Также в российском холдинге отметили, что никаких официальных уведомлений в связи с арестами или описью имущества не поступало. Компания отказывается комментировать инцидент до получения официальных документов.

Швейцарские власти 30 мая пришли в офис «Газпрома» в городе Цуг. Они провели опись имущества «дочки» российской компании — Nord Stream, которая выступает оператором газопровода «Северный поток».

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС, это может быть связано с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить компенсацию украинскому «Нафтогазу».

Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко утверждал, что украинская сторона может инициировать арест российских активов в Швейцарии. Речь шла именно о компаниях Nord Stream и Nord Stream 2, контрольные пакеты которых принадлежат «Газпрому».