Браудер: Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер прокомментировал свой краткий арест в Мадриде 30 мая.
«Просто, чтобы прояснить: мой арест этим утром в Мадриде был результатом шестого ордера России с использованием каналов Интерпола. Это был не истекший ордер, а действующий. Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими», – написал он в twitter.
Ранее основатель Hermitage Capital написал в «Твиттере», что задержан в Мадриде по запросу РФ в Интерпол. Но пробыл в полиции не больше часа. По данным журналистов, срок действия ордера на арест Браудера истек.
Справка:
Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский.