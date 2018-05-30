Браудер: Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер прокомментировал свой краткий арест в Мадриде 30 мая.

«Просто, чтобы прояснить: мой арест этим утром в Мадриде был результатом шестого ордера России с использованием каналов Интерпола. Это был не истекший ордер, а действующий. Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими», – написал он в twitter.

Ранее основатель Hermitage Capital написал в «Твиттере», что задержан в Мадриде по запросу РФ в Интерпол. Но пробыл в полиции не больше часа. По данным журналистов, срок действия ордера на арест Браудера истек.