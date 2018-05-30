«Фонтанка» возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ в Петербурге и области

Компания «Медиалогия» 30 мая представила рейтинг самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленинградской области в первом квартале этого года. «Фонтанка» заняла первое место в рейтинге цитируемости.

Помимо сайта Fontanka.ru, второе место сохраняет информагентство «Росбалт», на третьем месте — интернет-ресурс 78.ru.

Разработчики рейтинга отмечают, что не считали цитируемость в тех случаях, если СМИ постоянно перекрестно упоминали друг друга. ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 44 500 открытых источников.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 44 500 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Во избежание самоцитирования из анализа исключили ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, а также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитывались показатели посещаемости, тиража или аудитории.