МВД разбирается с сообщениями о готовящихся терактах на Крымском мосту
Правоохранительные органы уже несколько раз получали анонимные сообщения о том, что Крымский мост через Керченский пролив якобы заминирован и может быть взорван. Об этом 30 мая сообщил заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов на форуме «Безопасность на транспорте» в Санкт-Петербурге.
Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости, по словам Бревнова, некоторые лица предпринимают попытки дестабилизировать работу переправы.
«Полицией реализуются мероприятия по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив... Ряд лиц пытаются дестабилизировать работу переправы, ряд анонимных сообщений и звонков поступили в наш адрес по поводу минирования транспортного перехода», – цитируют СМИ слова Бревнова.
По его словам, личности двух «телефонных террористов» уже установлены.
Напомним, недоброжелатели моста активизировались после его открытия 15 мая (когда Владимир Путин проехал по переправе за рулём «КамАЗа»). В тот же день американский журналист Том Роган опубликовал в Washington Examiner статью «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина». 17 мая Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело, а затем ещё одно в отношении редактора издания. 16 мая открытие моста осудило НАТО. Ну и, конечно, официальный Киев высказывал намерение преследовать тех людей и компании, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, а также выставил счёт украинскому блогеру, протестировавшему дорогу.
Справка:
Строительство самого длинного в Европе транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Его вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж» («СГМ»), принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиарда рублей. Стоимость строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приёмки, составила 96,9 миллиарда рублей. По условиям контракта, автомобильное движение по мосту должны были открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако после визита на стройплощадку президента России Владимира Путина было принято решение запустить автомобильную часть моста досрочно. Грузовики, как ожидается, поедут по Крымскому мосту в октябре.