МВД разбирается с сообщениями о готовящихся терактах на Крымском мосту

Правоохранительные органы уже несколько раз получали анонимные сообщения о том, что Крымский мост через Керченский пролив якобы заминирован и может быть взорван. Об этом 30 мая сообщил заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов на форуме «Безопасность на транспорте» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости, по словам Бревнова, некоторые лица предпринимают попытки дестабилизировать работу переправы.

«Полицией реализуются мероприятия по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив... Ряд лиц пытаются дестабилизировать работу переправы, ряд анонимных сообщений и звонков поступили в наш адрес по поводу минирования транспортного перехода», – цитируют СМИ слова Бревнова.

По его словам, личности двух «телефонных террористов» уже установлены.

Напомним, недоброжелатели моста активизировались после его открытия 15 мая (когда Владимир Путин проехал по переправе за рулём «КамАЗа»). В тот же день американский журналист Том Роган опубликовал в Washington Examiner статью «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина». 17 мая Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело, а затем ещё одно в отношении редактора издания. 16 мая открытие моста осудило НАТО. Ну и, конечно, официальный Киев высказывал намерение преследовать тех людей и компании, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, а также выставил счёт украинскому блогеру, протестировавшему дорогу.