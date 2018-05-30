Детей, застрявших в автобусах на Выборгском шоссе, отправили в лагерь

275 детей, застрявших в автобусах на Выборгском шоссе в Петербурге, отправили в лагерь. Об этом «Фонтанке» сообщила директор лагеря «Факел+» Дарья Калистратова.

Напомним, колонна транспорта должна была стартовать в лагерь в 10 утра с парковки гипермаркета «О`Кей» возле станции метро «Озерки». Причиной более чем 4-часовой задержки стали ошибки в документах: фактические номера автобусов и данные водителей не соответствовали тем, что транспортная компания указала в заявке, пояснили в ГИБДД.

Подать часть одобренного транспорта удалось только к 14.00. Доставив первую партию детей в Лосево, автобусы вернулись за оставшимися.

Как сообщает сайт уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, по итогам инцидента будет составлена жалоба в прокуратуру. Ее направит комитет по образованию.

Ранее представители туристической отрасли заявляли об избыточности регулирования детских перевозок. Напомним, сейчас организатор перевозки должен уведомить о ней ГИБДД, указав количество перевозимых детей, программу маршрута, а также полную информацию об автобусе, его водителе, транспортной компании, а также самом организаторе поездки. При поломке транспортного средства или болезни шофера провести оперативную замену невозможно.