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17:10 30.05.2018
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3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко средств пропали при перевозке
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В ООН просят Украину основательно расследовать убийство Бабченко
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Пулково увеличил пассажиропоток на 10%
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«Газпром» признал проблему с обысками из-за Украины
16:50
МВД разбирается с сообщениями о готовящихся терактах на Крымском мосту
16:46
Депутат Марченко наделил главу ГУП «ТЭК» полномочиями генпрокурора Чайки
16:42
Браудер: Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими
16:38
«Фонтанка» возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ в Петербурге и области
16:35
В ЦПКиО снова будут контактировать
16:30
Детей, застрявших в автобусах на Выборгском шоссе, отправили в лагерь
16:24
На юго-западе Петербурга разбилась молодая женщина
16:20
Tesla попала в новое ДТП, теперь с полицией
16:16
Петербуржцев приглашают на благотворительный марафон на Крестовский остров
16:12
Финские учёные: Протеиновая диета опасна для жизни
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15:53
БДТ ведёт мирные переговоры с американским художником
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15:34
Крюков канал не выдержал испытаний теплосети
15:26
Шатов возвращается в "Зенит" из Краснодара"
15:16
В Кронштадте во время подготовки к параду ВМФ нашли мину
15:12
В ЗакСе хотят запретить гражданам без юридического образования быть защитниками в суде
15:11
Посольство России в Великобритании оценило комментарий врачей по "делу Скрипалей"
15:00
В швейцарском офисе «Газпрома» произвели опись имущества из-за иска Украины
14:55
Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля
14:50
Полиция застрелила двух оленей в центре Хельсинки
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Песков об убийстве Бабченко: Украина русофобски сотрясает воздух
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Смольный пригласил полицию для повторного сноса кафе на Рубинштейна
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Матвиенко: Россия поможет семье убитого Бабченко
14:21
На Малой Посадской появится мемориальная доска Гранину
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СМИ: "Уфа" получила 500 тысяч евро за уход Семака
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Градозащита сообщила о пожаре в усадьбе Орловых-Денисовых
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Telegram рассказал о блокировке в App Store
13:21
«Удельную» проверяют на взрывоопасность
13:00
Под Читой скорая перевернулась, ударив мотоцикл, и попала под тягач. Есть жертвы
12:55
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Минтранс аннулировал лётный сертификат "Саратовских авиалиний"
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СМИ: Браудера отпустили из испанской полиции спустя час после задержания
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30.05.2018 16:24

На юго-западе Петербурга разбилась молодая женщина

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой 30 мая нашли под окнами высотки в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, незадолго до часа дня женщина выпала из окна предпоследнего, 13-го этажа на улице Маршала Захарова, 12, корпус 1. Её нашли во дворе дома, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Известно, что погибшей было 30 лет и она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.


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Браудер: Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими
На юго-западе Петербурга разбилась молодая женщина
Tesla попала в новое ДТП, теперь с полицией
В Кронштадте во время подготовки к параду ВМФ нашли мину
На «Удельную» вернули пассажиров
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Из желающих получить стартовые номера на велопробег по ЗСД организовалась очередь

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Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
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