На юго-западе Петербурга разбилась молодая женщина

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой 30 мая нашли под окнами высотки в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, незадолго до часа дня женщина выпала из окна предпоследнего, 13-го этажа на улице Маршала Захарова, 12, корпус 1. Её нашли во дворе дома, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Известно, что погибшей было 30 лет и она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.