Tesla попала в новое ДТП, теперь с полицией

Очередное ДТП с «Теслой» в США обсуждается в мировых СМИ. Его особенность – участие автомобиля полиции. Есть и пострадавший.

Как сообщает USA Today, 29 мая в штате Калифорния Tesla Model S на высокой скорости врезалась в припаркованный патрульный Ford Explorer, в котором никого не было. За рулём «Теслы» находился 65-летний мужчина, он получил лёгкие повреждения. Вину за аварию он возлагает на вспомогательную систему управления Autopilot.

Видео: YouTube/ABC7

Напомним, в мае в штате Юта Model S на скорости около 100 км/ч врезался в пожарную машину. Женщина, находившаяся в «Тесле», также рассказала, что был задействован «автопилот», а сама она смотрела в смартфон.

В компании Tesla Motors в очередной раз подчеркнули, что Autopilot – это сугубо вспомогательная функция, и водитель «вне всякого сомнения, обязан продолжать смотреть на дорогу и держать руки на руле, чтобы сразу же взять управление на себя в случае возникновения опасности».

8 мая во Флориде Tesla S врезалась в стену дома и загорелась, а двое находившихся в салоне 18-летних школьников не смогли выбраться и сгорели заживо.

Напомним, перспективы беспилотного транспорта активно обсуждались на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. «Фонтанка» написала об этом, озаглавив текст цитатой председателя правления фонда «Сколково» Игоря Дроздова: «Аварии будут. И жертвы будут».