В ЦПКиО снова будут контактировать

В ЦПКиО им. С.М. Кирова 2 июня состоится Фестиваль спорта без границ «Есть контакт!» при участии Благотворительного фонда в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Международный социально-культурный фестиваль пройдет на Елагином острове уже восьмой раз. Первоначально это был проект, направленный на интеграцию людей с повышенными физическими потребностями. Фестиваль этого года, как рассказали организаторы, пройдет в формате праздника спорта для всех. Он объединит в едином пространстве всё многообразие спортивно-оздоровительных направлений и площадки с различными направлениями адаптивного спорта.

В программе фестиваля: международный матч по футболу для слепых, в котором примут участие команды из России, Германии и Бельгии; канис-терапия и зона рекреационных игр всех стран мира; экстрим-зона (показательные выступления и мастер-классы по скейтбордингу, BMX, роликам и самокату); интерактивный читальный зал; сеансы одновременной игры в шахматы с участием международных мастеров Санкт-Петербурга; показательные выступления и мастер-классы различных видов спорта (гребля, теннис, баскетбол, бочча, бадминтон).

Участником фестиваля четвертый год становится Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», который пригласил паралимпийцев провести спортивные мастер-классы по бочча, настольному теннису, новусу (морской бильярд), парабадминтону, теннису на колясках, показательные выступления по баскетболу на колясках. Попробовать себя в этих видах спорта смогут все желающие без ограничений по возрасту и физическим возможностям.

Также будет возможность получить бесплатную консультацию спортивного психолога и узнать контакты тренеров и адреса спортивных секций, где могут заниматься люди с инвалидностью.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте ЦПКиО.