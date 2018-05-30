Депутат Марченко наделил главу ГУП «ТЭК» полномочиями генпрокурора Чайки

Генерального прокурора России Юрия Чайку просят выполнить обязательства по благоустройству в Выборгском районе Петербурга. Обращение направлено от имени депутата Госдумы Евгения Марченко. А главу ГУП «ТЭК» парламентарий просит принять меры прокурорского реагирования.

Народный избранник Евгений Марченко, сменивший депутатское кресло в Законодательном собрании Петербурга на мандат от «Единой России» в Государственной думе, озаботился неблагоустроенными дворами в Выборгском районе Северной столицы и написал два запроса. 30 мая они были выложены на страницах издания «Сергиевские куранты», посвященного деятельности Марченко и его родному округу, который сменил название с МО «Парнас» на «Сергиевское» в июле прошлого года.

Одно обращение депутат отправил на имя главы ГУП «ТЭК». По убеждению парламентария, благоустройство на улице Есенина было разрушено и не восстановлено после ремонта теплосетей и смены подрядчика. Директора предприятия Игоря Федорова народный избранник просит провести проверку и, в случае необходимости, «принять меры прокурорского реагирования». Письмо со странной просьбой получил и генеральный прокурор России Юрий Чайка. От главы надзора Марченко хочет добиться выполнения ремонта, Чайка должен заняться восстановлением зеленых насаждений, посадкой кустарников, асфальтированием дорожек и так далее. В противном случае, пишет Марченко генпрокурору, он вынужден будет обратиться в прокуратуру.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» сообщили, что пока письмо депутата до них не дошло. Что касается самого благоустройства, то в тексте Марченко на предприятии нашли еще одну неточность. Контракт с ООО «Комплексные энергетические решения», о котором пишет парламентарий, действительно был расторгнут, но, уверяют в ГУПе, в 2017 году, а не в 2016-м, как пишет законодатель. Поводом послужили сорванные сроки завершения работ. На сегодняшний день на территорию МО «Сосновское» уже вышел новый подрядчик, работы по перекладке сетей и последующему благоустройству будут завершены в этом году.