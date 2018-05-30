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Фонтанка.fi
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30.05.2018 16:12

Финские учёные: Протеиновая диета опасна для жизни

Диета Аткинса повышает риск сердечной недостаточности, выяснили учёные из Университета Восточной Финляндии. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Circulation.

Диета Аткинса — самый известный из множества популярных режимов питания, который помогает людям сбросить вес за счёт низкоуглеводной пищи с высоким содержанием протеина. Однако учёные доказали, что диетологи ошибаются, утверждая, что высокое содержание белка полезно для здоровья.

Согласно заключению учёных, при низкоуглеводной диете сердце не способно обеспечивать достаточную циркуляцию кислорода в крови. Исследователи наблюдали 2440 пациентов в возрасте от 42 до 60 лет в течение 22 лет и пришли к выводу, что у тех, кто употреблял большое количество протеина, риск сердечной недостаточности на треть выше. При этом он гораздо выше у тех, кто «нажимал» на молочный и животный белок — 49% и 43%, соответственно. У любителей растительного белка риск повышался на 17%.

Единственные животные источники протеина, не влияющие негативно на сердце, — это рыба и мясо.

Доктор Юрки Виртанен, адъюнкт-профессор эпидемиологии питания из Университета Восточной Финляндии, указывает в статье, что более ранние исследования также показали опасность чрезмерного потребления протеина. В частности, диеты с высоким содержанием белка, особенно животного, связывают с повышенным риском диабета второго типа и смерти. По мнению Виртанена, люди, желающие сесть на диету, должны знать не только о преимуществах, но и о рисках для здоворья.


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Начат прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Студенты профильных ВУЗов и молодые архитекторы будут соревноваться в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры».
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках
1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности
LEGENDA Intelligent Development
30.05.2018 10:30
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В рамках партнерского сотрудничества с компанией LEGENDA Газпромбанк предлагает покупателям smart-квартир специальные условия ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.
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