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30.05.2018 16:16

Петербуржцев приглашают на благотворительный марафон на Крестовский остров

На Крестовском острове в Приморском парке Победы 2 июня состоится четвертый благотворительный марафон «Хочу помочь». Собранные в ходе марафона средства буду направлены на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей.

Зарегистрироваться для участия в марафоне можно на официальном сайте мероприятия. Тем, кто не сможет зарегистрироваться заранее, можно будет пройти регистрацию в день соревнования.

Участникам предлагают пробежать дистанцию 3 км, 5 км или 10 км под девизом благотворительного марафона #Вместепоможембыстрее и #Статьгероемлегко. На данный момент на участие в забеге зарегистрировались уже более трех тысяч человек.

Организатор марафона, петербургский благотворительный фонд «Яркая Жизнь», в этом году объединился вместе с благотворительными фондами – партнерами мобильного приложения «Хочу помочь».

Цель забега – собрать средства и распределить их на благотворительные программы фондов, то есть помочь сразу нескольким некоммерческим организациям в улучшении качества жизни их подопечных – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелыми заболеваниями, инвалидов и детей-инвалидов, малоимущих и многодетных семей и других социально незащищенных слоев населения.

В программе мероприятия помимо самого забега – интерактивные зоны для детей и взрослых, мастер-классы для детей, аллея добра, детская площадка «Лего», ярмарка, фотозоны и многое другое.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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