Амурскую область Путин доверил Орлову

Временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области назначен экс-министр экономического развития региона Василий Орлов. 30 мая президент России подписал соответствующий указ. Встреча Владимир Путина с ним прошла в Кремле, сообщает пресс-служба главы государства.

Приамурье осталось без губернатора 18 мая. В этот день был озвучен новый состав правительства РФ. На тот момент глава области Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока. Орлов принимал участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России».

Напомним, сегодня Путин назначил и.о. губернатора Алтайского края Виктора Томенко. А накануне в отставку ушли губернаторы Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской и Магаданской областей.