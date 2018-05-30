Провести «настоящее расследование» убийства Аркадия Бабченко призывает Союз журналистов СПб и ЛО

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области присоединяется к требованию Международной федерации журналистов «пролить свет на это убийство и провести настоящее расследование», – сказано на официальном сайте организации 30 мая.

Союз выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Аркадия Бабченко, который был убит в Киеве накануне.

«Аркадий был ярким, смелым и принципиальным журналистом. Его смерть может быть связана с его профессиональной деятельностью. В любом случае, журналистика понесла очередную страшную потерю», – сказано в заявлении.

Своё расследование убийства Аркадия Бабченко сейчас помимо правоохранительных органов Украины проводят киевские журналисты. Об этом «Фонтанке» рассказал один из участников расследования, Денис Бигус. Читайте об этом здесь.