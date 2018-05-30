Провести «настоящее расследование» убийства Аркадия Бабченко призывает Союз журналистов СПб и ЛО
Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области присоединяется к требованию Международной федерации журналистов «пролить свет на это убийство и провести настоящее расследование», – сказано на официальном сайте организации 30 мая.
Союз выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Аркадия Бабченко, который был убит в Киеве накануне.
«Аркадий был ярким, смелым и принципиальным журналистом. Его смерть может быть связана с его профессиональной деятельностью. В любом случае, журналистика понесла очередную страшную потерю», – сказано в заявлении.
Своё расследование убийства Аркадия Бабченко сейчас помимо правоохранительных органов Украины проводят киевские журналисты. Об этом «Фонтанке» рассказал один из участников расследования, Денис Бигус. Читайте об этом здесь.
Справка:
Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом «Новой газеты», позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымско-татарском телеканале ATR.