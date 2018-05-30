Путин доверил Алтай Томенко

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Виктором Томенко, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края, сообщает 30 мая пресс-служба Кремля.

До этого глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Алтайского края Александра Карлина с формулировкой "по собственному желанию".

Ранее сам Карлин сообщил региональным властям, что написал заявление об уходе и ждет реакции президента.

Виктор Томенко ранее работал первым замгубернатора – председателем правительства Красноярского края, участвовал в тренинге для президентского кадрового резерва РАНХиГС.

Напомним, в последние дни сменилось руководство нескольких российских регионов. В отставку ушли губернаторы Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской и Магаданской областей.