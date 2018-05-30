Крюков канал не выдержал испытаний теплосети

Труба в Адмиралтейском районе Петербурга не прошла проверку на прочность днём 30 мая. Горячий источник пробился на набережной, сделав каналом проезжую часть.

Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», набережную Крюкова канала топит с третьего часа дня. Вода толчками выбивается из-под земли возле дома 20-22 и заливает проезжую часть. Прохожие отмечают, что течёт красиво и так и манит искупаться. В пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга» предупреждают, что кипяток хоть и остудили, но температура воды может достигать 40 градусов.

Трубу диаметром 500 миллиметров, как уточнили в пресс-службе, прорвало у дома 24. Место аварии уже огорожено, движение для безопасности ограничено. На потребителях случившееся не отразится: воду отключили на время гидравлических испытаний.

Ненадёжные участки на трубах в среду ищут в Адмиралтейском и Кировском районах, горожан просят соблюдать осторожность.