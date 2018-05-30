«Мостом глупости» занялся Албин. Он дал три дня

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин внёс свой вклад в решение проблемы «моста глупости» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Его поручение должен выполнить комитет по развитию транспортной инфраструктуры, сообщает 30 мая аппарат вице-губернатора.

Напомним, после того, как в День города «мост глупости» отметил собственный юбилей, «поймав» 150-ю «Газель», что вызвало очень широкий общественный резонанс (например, «Фонтанка» опубликовала большой материал на эту тему), 29 мая депутат Законодательного собрания города, член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Алексей Цивилев направил Албину обращение с просьбой принять меры.

«Статистика происшествий заставляет органы власти вернуться к рассмотрению «узкого места» на улично-дорожной сети города», – отмечается в сообщении пресс-службы Албина.

И сегодня чиновник поручил КРТИ в течение трёх дней установить знаки, информирующие о габаритах высоты проезда под мостом через левый приток реки Кузьминки по Ленсоветовской дороге и «применить дополнительные технические средства привлечения внимания водителей на подъезде к объекту». За неделю необходимо предложить варианты «технических решений по увеличению подмостового габарита либо (в случае технической невозможности) решений по перспективному изменению движения транспортного потока в этой части улично-дорожной сети города».

Мост, рядом с которым все фотографируются! :) pic.twitter.com/lKuLPkb1k2 — Мост глупости (@FoolsBridge) 29 мая 2018 г.

Мост № 1 через левый приток Кузьминки по Софийской улице был построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014 году. И с тех пор здесь регулярно происходят одинаковые ДТП – под ним застревают транспортные средства, в основном «Газели». Об этом свидетельствует (но не предотвращает) и знаменитая растяжка на мосту: «Опасно»! Низкий мост. «Газель» не проедет!» Основной причиной считаются «невнимательность водителей грузовых транспортных средств или прямое нарушение ими требований запрещающих дорожных знаков».

Отметим, что на подъезде к мосту есть и знаки, и ограничитель. В конце апреля перед путепроводом были установлены три новых информационных щита. Не спасли. Метка в «Яндекс.Картах» и подавно бессильна. Сама конструкция при этом практически не страдает. Петербургские эксперты и простые горожане предлагали множество вариантов решения проблемы, например углубление дороги.

Любопытно, что именно вчера случилось ДТП, продемонстрировавшее потенциальную опасность моста – до этого аварии обходились без большого количества серьёзных травм. В Будапеште автобус врезался в ограничитель высоты, и у него снесло крышу. Пострадали 27 человек.