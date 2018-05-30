Шатов возвращается в "Зенит" из Краснодара"

Полузащитник Олег Шатов возвращается в "Зенит" после аренды в "Краснодаре".

Шатов был в аренде в "Краснодаре", и по трансферному контракту между клубами предполагалось, что "быки" могут активировать опцию выкупа игрока за 5 миллионов евро. Дедлайн, который позволял это сделать, прошел – "Краснодар" не стал выкупать трансфер футболиста, и Шатов возвращается в "Зенит" и, вероятно, поедет на сборы с командой Сергея Семака, сообщает «Спорт-Экспресс» 30 мая.

В сезоне-2017/18 27-летний Шатов провел за "Зенит" в чемпионате 13 матчей, за "Краснодар" – 6 матчей (1 гол).

Накануне главным тренером ФК "Зенит" был назначен Сергей Семак. Футбольная пресса писала, что в случае его назначения российский тренер намерен сделать ставку на соотечественников. Артём Дзюба, Александр Кокорин, Игорь Смольников, Александр Ерохин и Олег Шатов должны составить костяк команды. Кроме того, он попробует вернуть в состав сине-бело-голубых Александра Рязанцева. При этом Семак не будет пытаться удержать аргентинских футболистов «Зенита», поскольку не считает никого из них очень важным для команды.