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30.05.2018 15:16

В Кронштадте во время подготовки к параду ВМФ нашли мину

Подготовка к главному военно-морскому параду в Кронштадте ознаменовалась неожиданной находкой. За два месяца до события на месте будущей трибуны для родственников главкомата ВМФ обнаружили снаряд военных времён. 

Как стало известно «Фонтанке», 30 мая во время работ на Южной оградительной стенке нашли мину. Предполагается, что сохранилась она с Великой Отечественной войны. Находка дожидается взрывотехников Западного военного округа, которые должны вывезти и уничтожить боеприпас. Год назад с трибуны на Южной оградительной стенке Средней гавани Кронштадта зрители уже наблюдали за прохождением строя боевых кораблей. В этом году место также планируют задействовать в День Военно-морского флота, который выпадает на 29 июля.

Противоаварийные работы на южной стенке Усть-Рогатки начали в конце апреля. Разрушенный участок застилают брёвнами, чтобы обеспечить проход к Меншиковой батарее. Там планируют оборудовать своеобразную VIP-зону и разместить родственников военнослужащих Ленинградской военно-морской базы и главкомата ВМФ.

Подобные находки не редкость для Средней гавани. В прошлом году разминировать пришлось снаряд, который нашли и подняли со дна у южной стенки Усть-Рогатки после торжественного построения кораблей. 

 


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