В ЗакСе хотят запретить гражданам без юридического образования быть защитниками в суде
Депутаты петербургского Законодательного собрания хотят запретить гражданам без высшего юридического образования представлять интересы в суде. Проект федерального закона в третьем чтении приняли на заседании парламента 30 мая.
Инициатором выступил депутат Денис Четырбок. Он предложил внести соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс. По мнению парламентария, таким образом граждане получат защиту от некачественных юридических услуг.
«На практике возникают ситуации, когда дело проигрывается не из-за отсутствия доказательств правоты, а исключительно из-за незнания представителем пострадавшего основ законодательства и особенностей судебного делопроизводства», – считает Четырбок.
Проект закона отправят для рассмотрения в Государственную думу.