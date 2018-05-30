Посольство России в Великобритании оценило комментарий врачей по "делу Скрипалей"

Посольство России в Великобритании прокомментировало заявления врачей, занимавшихся лечением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в марте в британском городе Солсбери. Заявление опубликовано на сайте дипломатической миссии 30 мая.

Дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что все подробности о состоянии Скрипалей российской стороне приходится узнавать из СМИ, а не от властей Королевства.

«При этом ответа на поставленный ранее перед официальным Лондоном вопрос об использовании антидота в ходе лечения так и не прозвучало – врачи аккуратно обходили эту тему стороной, говоря лишь о том, что применяли «комбинации различных медикаментов» и пользовались советами сотрудников секретной химической лаборатории в Портон-Дауне», — говорится в сообщении.

"Интересно было бы узнать, в какой момент они подключились к лечению и какие именно «новые подходы» были ими предложены. Одновременно вызывают удивление высказывания медицинских работников о том, что они не надеялись на то, что Скрипали выживут после применения нервнопаралитического вещества, и были «поражены» их быстрым выздоровлением. Это не вяжется с утверждениями о том, что Скрипалей спасла своевременно оказанная им медицинская помощь в первые часы и дни после отравления.

Кроме того, озвученная врачами хронология событий прямо противоречит звучавшим ранее в британской прессе утверждениям о том, что в момент госпитализации Скрипалей в больнице «случайно» находились врачи, обученные оказанию помощи пострадавшим от химического оружия. Есть и другие нестыковки: до сих пор четко не прозвучало, почему не проводилось обеззараживание в больнице, в то время как химическая очистка тех мест, где побывали С. и Ю. Скрипали 4 марта, идет полным ходом", – пишут дипломаты.

Отмечается, что показания врачей выстроены так, чтобы создать ощущение применения боевого отравляющего вещества, при этом Лондон продолжает уходить от ответов на вопросы Москвы.

«В этой связи намерены и далее добиваться от британской стороны ответов на все поставленные нами вопросы, а также требовать безусловного выполнения ею своих международно-правовых обязательств, в том числе вытекающих из Консульских конвенций», — отмечается в сообщении посольства.