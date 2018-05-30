В швейцарском офисе «Газпрома» произвели опись имущества из-за иска Украины

Швейцарские власти 30 мая пришли в офис «Газпрома» в городе Цуг. Они провели опись имущества «дочки» российской компании — Nord Stream, которая выступает оператором газопровода «Северный поток».

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС, это может быть связано с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить компенсацию украинскому «Нафтогазу».

Официально «Газпром» от комментариев отказался, однако источник внутри компании подтвердил факт визита приставов, отметив при этом, что ничего арестовано не было.

Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко утверждал, что украинская сторона может инициировать арест российских активов в Швейцарии. Речь шла именно о компаниях Nord Stream и Nord Stream 2, контрольные пакеты которых принадлежат «Газпрому».