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30.05.2018 14:55

Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля

Сильный ветер оставил тысячи жителей Нижнего Новгорода без электричества, а Северную башню кремля – без кровли днем 30 мая.
Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля
фото с сайта instagram.com, пользователь sergey.khromchenko

 

Как передают местные СМИ, также пострадало покрытие на кремлевской стене между Ивановской и Северной башнями. Деревянными балками завален вход через нижние кремлевские ворота, на территории ветром повалило поклонный крест и несколько деревьев. 

Кроме того, ураган оборвал провода в нескольких районах города, без света остались порядка 10 тысяч человек, в том числе несколько школ. Также на одной из центральных площадей города вырвало деревья, на подъезде к Нижнему ветер повалил грузовик, водитель не пострадал. 

О порывах ветра до 20 м/с и грозе предупреждали в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, пострадавших из-за урагана в Нижнем Новгороде нет.

 


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СМИ2
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