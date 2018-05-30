Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля

Сильный ветер оставил тысячи жителей Нижнего Новгорода без электричества, а Северную башню кремля – без кровли днем 30 мая.

Как передают местные СМИ, также пострадало покрытие на кремлевской стене между Ивановской и Северной башнями. Деревянными балками завален вход через нижние кремлевские ворота, на территории ветром повалило поклонный крест и несколько деревьев.

Кроме того, ураган оборвал провода в нескольких районах города, без света остались порядка 10 тысяч человек, в том числе несколько школ. Также на одной из центральных площадей города вырвало деревья, на подъезде к Нижнему ветер повалил грузовик, водитель не пострадал.

О порывах ветра до 20 м/с и грозе предупреждали в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, пострадавших из-за урагана в Нижнем Новгороде нет.