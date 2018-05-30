Полиция застрелила двух оленей в центре Хельсинки

Двое белохвостых оленей, гулявших по центру Хельсинки ранним утром 30 мая, поплатились жизнью за вторжение в жизнь города.

Как сообщили в полиции, сообщение о двух копытных, замеченных неподалёку от Дворца Финляндии на улице Маннергейма, поступило около четырёх часов утра. Стражи порядка застрелили оленей из соображений безопасности. В ведомстве заявили, что основной метод в подобного рода ситуациях — отогнать животное подальше в лес, но в данном случае осуществить это было невозможно.

«Чем ближе к центру, тем меньше таких возможностей. Тогда единственный реальный вариант — прикончить животное», — пояснил старший комиссар Сеппо Куйяла. По его словам, даже дротики со снотворным — не выход, потому что они действуют в течение пары десятков минут, и мечущееся животное может представлять большую опасность для городской среды и движения. Кроме того, сделать это может только ветеринар.