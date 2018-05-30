Еще
15:33 30.05.2018
Пришлите свою новость!
15:26
Шатов возвращается в "Зенит" из Краснодара"
15:16
В Кронштадте во время подготовки к параду ВМФ нашли мину
15:12
В ЗакСе хотят запретить гражданам без юридического образования быть защитниками в суде
15:11
Посольство России в Великобритании оценило комментарий врачей по "делу Скрипалей"
15:00
В швейцарском офисе «Газпрома» произвели опись имущества из-за иска Украины
14:55
Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля
14:50
Полиция застрелила двух оленей в центре Хельсинки
14:37
Песков об убийстве Бабченко: Украина русофобски сотрясает воздух
14:29
Смольный пригласил полицию для повторного сноса кафе на Рубинштейна
14:25
Матвиенко: Россия поможет семье убитого Бабченко
14:21
На Малой Посадской появится мемориальная доска Гранину
14:20
СМИ: "Уфа" получила 500 тысяч евро за уход Семака
14:12
На «Удельную» вернули пассажиров
14:08
Под Петербургом "Панцири" и системы РЭБ сбивают и сажают вражеские беспилотники
14:04
В Петербурге детские автобусы 4 часа не могут уехать в лагерь из-за неправильно оформленных документов
13:56
Агент Ломбертса: Николас согласится даже на скамейку запасных "Зенита" при Семаке
13:53
В Приморский район вернули свет
13:45
Градозащита сообщила о пожаре в усадьбе Орловых-Денисовых
13:41
В Петербурге похолодает, в области ждут ночные заморозки
13:32
Агент Паредеса подтвердил переговоры "Зенита" и "Наполи" по переходу игрока
13:25
Telegram рассказал о блокировке в App Store
13:21
«Удельную» проверяют на взрывоопасность
13:00
Под Читой скорая перевернулась, ударив мотоцикл, и попала под тягач. Есть жертвы
12:55
Смольный предложил три участка в центре Петербурга для колеса обозрения
12:51
Губернатор Алтая попросился в отставку
12:41
Минтранс аннулировал лётный сертификат "Саратовских авиалиний"
12:31
СМИ: Браудера отпустили из испанской полиции спустя час после задержания
12:27
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил выручку, но показал убыток
12:22
В Петербурге банкротят «корпорацию Роснефтегаз», которой руководит близкий родственник экс-прокурора Ямала
12:14
Движение по Фонтанке перекрыл «портал в ад»
12:06
Полёт дрона над Крестовским привел студентов в полицию
12:02
Крепость Орешек начала охоту за китайскими туристами
11:57
Матвиенко пригласит Цукерберга выступить перед Советом Федерации
11:53
"Рубин" поздравил Сергея Семака с назначением в "Зенит"
11:38
ЦБ РФ: Россияне ждут роста инфляции
11:32
«Пассаж» после пожара работает в обычном режиме
11:24
В Петербурге раздадут белые цветы
11:19
На КАД закроют несколько съездов
11:15
Любовный треугольник на Типанова закончился 8 годами строгого режима
11:11
ЗакС Петербурга попросит ЦИК наказать члена Горизбиркома Зацепу
11:07
Расистская шутка закрыла популярный сериал
11:02
На Приморском проспекте дымила подстанция
10:57
В общественном транспорте Хельсинки введут бесконтактную оплату банковскими картами
10:57
В Испании задержали Уильяма Браудера по запросу России в Интерпол
10:50
У должницы в Петербурге арестовали «Порше». Муж и «структуры» не помогли
10:45
Сдача ЖК «Охта-Модерн» переносится еще на полгода
10:38
Молодая пара из Белоруссии потребовала 3 млн рублей за фото обнаженного стоматолога
10:30
США введут 25-процентные пошлины на товары из Китая
10:25
Финского гонщика «Формулы-1» Кими Райкконена обвиняют в домогательствах
10:20
Четыре машины столкнулись на Зеленогорском шоссе, пострадали взрослые и дети
10:15
США ужесточили требования к российским авиакомпаниям
10:02
Юго-западу Петербурга не дала спать набиравшая мощности Автовская ТЭЦ
09:47
Перед саммитом с США в Северную Корею приедет Лавров
09:35
Роскосмос не получит 150 миллиардов рублей из-за дефицита средств
09:24
Кражу цветмета из подстанций на 6 млн раскрыли в Петербурге
09:18
Обеспокоенное реформами руководство РАН обратилось с письмом к Владимиру Путину
09:05
В Петербурге самая короткая в городе улица лишилась продолжения
09:00
В Петербурге докера разоружили на уголовное дело
08:42
СМИ: Минфин США позволит Дерипаске оставить 40 процентов в En+
08:30
Петербуржцу с психозом померещился теракт на «Черной речке»
08:24
Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа
08:14
Постпред РФ при ООН отказался признавать выводы следствия по крушению MH17
08:03
СМИ: До убийства Бабченко полиция изъяла записи с камер у его дома
01:37
В Манеже познакомят с алфавитом Гринуэя
01:27
Убийство Бабченко шокировало представителя ОБСЕ
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
30.05.2018 14:50

Полиция застрелила двух оленей в центре Хельсинки

Двое белохвостых оленей, гулявших по центру Хельсинки ранним утром 30 мая, поплатились жизнью за вторжение в жизнь города.

Как сообщили в полиции, сообщение о двух копытных, замеченных неподалёку от Дворца Финляндии на улице Маннергейма, поступило около четырёх часов утра. Стражи порядка застрелили оленей из соображений безопасности. В ведомстве заявили, что основной метод в подобного рода ситуациях — отогнать животное подальше в лес, но в данном случае осуществить это было невозможно.

«Чем ближе к центру, тем меньше таких возможностей. Тогда единственный реальный вариант — прикончить животное», —  пояснил  старший комиссар Сеппо Куйяла. По его словам, даже дротики со снотворным — не выход, потому что они действуют в течение пары десятков минут, и мечущееся животное может представлять большую опасность для городской среды и движения. Кроме того, сделать это может только ветеринар.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06

С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках

1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности
LEGENDA Intelligent Development
30.05.2018 10:30

Особые условия на покупку smart-квартиры от LEGENDA

В рамках партнерского сотрудничества с компанией LEGENDA Газпромбанк предлагает покупателям smart-квартир специальные условия ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.
Setl City
29.05.2018 18:07

«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Фестиваль на Кирочной»

В субботу, 2 июня, в уютных двориках элитного жилого комплекса, объединяющего «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши», пройдет фестиваль настоящей петербургской жизни - «Фестиваль на Кирочной» от «Петербургской Недвижимости» и Setl City
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Полиция застрелила двух оленей в центре Хельсинки
В общественном транспорте Хельсинки введут бесконтактную оплату банковскими картами
Финского гонщика «Формулы-1» Кими Райкконена обвиняют в домогательствах
Финская полиция расследует утечку 35 тонн ядовитого вещества из российского поезда
Россияне чаще всего ездят в Финляндию, Эстонию и Китай
В Хельсинки завершилось строительство нового подземного музея
Квадратный метр «вторички» в Хельсинки подорожал до 3600 евро
Финские авиалинии запустят маршрут Хельсинки — Ганновер
Самый опасный финский маньяк получил 2,5 года за намерение задушить очередную жертву
В Финляндии побит исторический рекорд по продолжительности жары
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Выходные в Финляндии 19 - 20 мая: сакура, цирк и Ночь музеев
Хорошо знаешь Финляндию? Докажи и лови приз
Финский бизнес в России: под страхом санкций, но с верой в себя
Зачем финны рубят свой лес
Выходные 12-13 мая: музыка, птицы и мотогонки
Куда уходит Prisma?
Жаркое финское лето. Гид по фестивалям
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля

Автор: Вячеслав Заусаев/"ДТП и ЧП"

Движение по Фонтанке перекрыл «портал в ад»

Из желающих получить стартовые номера на велопробег по ЗСД организовалась очередь

Новости компаний
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках
1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности
LEGENDA Intelligent Development
30.05.2018 10:30
Особые условия на покупку smart-квартиры от LEGENDA
В рамках партнерского сотрудничества с компанией LEGENDA Газпромбанк предлагает покупателям smart-квартир специальные условия ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.
Setl City
29.05.2018 18:07
«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Фестиваль на Кирочной»
В субботу, 2 июня, в уютных двориках элитного жилого комплекса, объединяющего «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши», пройдет фестиваль настоящей петербургской жизни - «Фестиваль на Кирочной» от «Петербургской Недвижимости» и Setl City
ГК «Эталон»
29.05.2018 17:35
Группа «Эталон» запускает программу «Квартиры с пробегом»
Группа «Эталон» презентует новую программу улучшения жилищных условий для покупателей, еще не получивших ключи от новых квартир. Программа получила название «Квартиры с пробегом».
Setl City
29.05.2018 17:00
Setl Group тестирует систему интерактивной визуализации квартир
Холдинг Setl Group проводит тестирование системы интерактивной визуализации квартир и коммерческих помещений для своих жилых комплексов. Она является частью технологии информационного моделирования, которая уже используется в Setl Group
ГК «Эталон»
29.05.2018 12:46
В Группе «Эталон» поздравили 4000-го покупателя с начала 2018 года
29 мая 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 4000-го покупателя с начала года
«Главстрой-СПб»
29.05.2018 12:26
«Главстрой-СПб» начал строить второй детский сад в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о начале работ по возведению второго дошкольного учреждения в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. Детский сад на 100 мест будет построен рядом с жилыми домами третьей очереди проекта, сданными в эксплуатацию в конце 2017 года
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23
Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен
Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.05.2018 12:18
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть
В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.05.2018 12:04
«Уральские авиалинии» дарят бонусы «Крылья» в любимых интернет-магазинах
Выгодные предложения от авиакомпании и популярных интернет-магазинов для участников программы лояльности «Крылья»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.